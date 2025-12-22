Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ουκρανική επίθεση με drones σε λιμάνι στη νότια Ρωσία

Φωτογραφία αρχείου

Ζημιές σε δύο πλοία και δύο αποβάθρες στην περιφέρεια Κρασναντάρ, χωρίς αναφορές για τραυματισμούς - Εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε τερματικό σταθμό

 Δυο πλοία και δυο αποβάθρες υπέστησαν ζημιές εξαιτίας ουκρανικής επιδρομής με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα σε χωριό στην περιφέρεια Κρασναντάρ της Ρωσίας (νότια), ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές μέσω Telegram τις πρώτες πρωινές ώρες.

Τα πληρώματα των δυο πλοίων, τα οποία ήταν αγκυροβολημένα σε τερματικό σταθμό στο χωριό Βαλνά, απομακρύνθηκαν εσπευσμένα, κατά τις πρώτες πληροφορίες, και δεν αναφέρθηκε μέχρι στιγμής τραυματισμός κανενός ναυτικού, ούτε προσωπικού του λιμένα. Ωστόσο ξέσπασε πυρκαγιά σε έκταση 1.500 τετραγωνικών, πάντα σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

