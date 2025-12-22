Η Εσθονία ενισχύει το πυραυλικό της οπλοστάσιο με συστήματα από τη Νότια Κορέα

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Συμφωνία ύψους 290 εκατ. ευρώ για την προμήθεια τουλάχιστον έξι εκτοξευτών πολλαπλών ρουκετών Chunmoo, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της αποτρεπτικής ικανότητας της χώρας και του NATO

Οι εσθονικές αρχές ανακοίνωσαν χθες Κυριακή ότι υπέγραψαν συμφωνία για την απόκτηση τουλάχιστον έξι αυτοκινούμενων συστημάτων εκτόξευσης πολλαπλών ρουκετών από τη Νότια Κορέα, αξίας περίπου 290 εκατομμυρίων ευρώ.

Η σύμβαση αφορά έξι συστήματα Chunmoo (Hanwha), τρεις τύπους πυραύλων, εκπαίδευση και υποστήριξη, διευκρίνισε το Ταλίν. Οι παραδόσεις θα αρχίσουν το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Ο υπουργός Άμυνας της Εσθονίας Χάνο Πέβκουρ θύμισε πως τον Απρίλιο, το Ταλίν απέκτησε ανάλογα αμερικανικά συστήματα, δυνητικά μεγαλύτερης εμβέλειας, τα HIMARS.

Ο κ. Πέβκουρ δήλωσε «εξαιρετικά ικανοποιημένος» για την «ενίσχυση της αποτρεπτικής και αμυντικής δυνατότητας τόσο της Εσθονίας όσο και του NATO».

Η χώρα της Βαλτικής, άλλοτε σοβιετική δημοκρατία που μοιράζετα σύνορα με τη Ρωσία, εξέλαβε την ρωσική στρατιωτική εισβολή στην Ουκρανία το 2022 ως υπαρξιακή απειλή και αύξησε κατά πολύ τις στρατιωτικές της δαπάνες έκτοτε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Tags

στρατιωτικοί εξοπλισμοίΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙΕΣΘΟΝΙΑ

