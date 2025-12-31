Γιατί σκουριάζουν τα φρένα του αυτοκινήτου μετά τη βροχή - Τι πρέπει να κάνετε

Αν μετά από μια νύχτα με βροχή δεις τις δισκόπλακες του αυτοκινήτου σου να έχουν πορτοκαλί στίγματα, δεν σημαίνει ότι το αυτοκίνητο «γέρασε» μέσα σε λίγες ώρες. Είναι μια απόλυτα φυσιολογική διαδικασία, αποτέλεσμα της επαφής του γυμνού μετάλλου με την υγρασία.

Οι περισσότερες δισκόπλακες είναι φτιαγμένες από χάλυβα χωρίς προστατευτική επίστρωση, άρα όταν μείνουν ακίνητες και βρεγμένες, αναπτύσσουν επιφανειακή σκουριά σχεδόν αμέσως.

Το φαινόμενο γίνεται πιο έντονο όταν αφήνεις το αυτοκίνητο για πολλές ώρες στη βροχή ή όταν υπάρχει λάσπη και υγρασία παγιδευμένη ανάμεσα στα τακάκια και στον δίσκο.

Η καλή είδηση είναι ότι αυτή η σκουριά δεν είναι «πραγματική» φθορά αλλά ένα λεπτό στρώμα που φεύγει με την πρώτη κιόλας χρήση των φρένων. Μερικά δυνατά πατήματα στο πεντάλ καθώς κινείσαι με χαμηλή ταχύτητα αρκούν για να καθαρίσουν τα πάντα.

Αυτό που πρέπει να αποφύγεις είναι να αφήσεις το αυτοκίνητο για πολλές μέρες με «πορτοκαλί» δισκόφρενα, γιατί τότε το στρώμα «σκουριάς» μπορεί να γίνει πιο παχύ και να δημιουργήσει θόρυβο ή μικρούς κραδασμούς στο πρώτο φρενάρισμα.

Επίσης, αν το αυτοκίνητο μένει ακίνητο για εβδομάδες, ειδικά σε παραθαλάσσια περιοχή, η σκουριά μπορεί να προχωρήσει βαθύτερα και να χρειαστεί ακόμα και η αντικατάσταση των δίσκων.

Σε κανονικές συνθήκες, όμως, αρκεί μια μικρή βόλτα. Η θερμοκρασία που αναπτύσσεται στο σύστημα πέδησης και η τριβή ανάμεσα στα τακάκια και στα δισκόφρενα απομακρύνει πλήρως τη σκουριά, επαναφέροντας την επιφάνεια στο φυσιολογικό της.

Με απλά λόγια, αν δεις τις δισκόπλακές σου να «πορτοκαλίζουν» μετά τη βροχή, μην πανικοβληθείς, αφού είναι φυσιολογικό και συνήθως εξαφανίζεται μέσα σε λίγα λεπτά οδήγησης. Οι μόνοι που πρέπει να ανησυχούν είναι όσοι αφήνουν το αυτοκίνητο για μήνες ακίνητο σε περιοχές με υψηλή υγρασία ή παραθαλάσσιες.

