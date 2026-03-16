ΑΚΕΛ: Να αποσυρθεί το νομοσχέδιο για φόρο ταφής αποβλήτων

Το ΑΚΕΛ καλεί την κυβέρνηση, έστω και τώρα να αποσύρει το νομοσχέδιο για τον φόρο ταφής αποβλήτων που κατατέθηκε στη βουλή την Πέμπτη

«Σε μια περίοδο όπου νοικοκυριά και επιχειρήσεις πιέζονται ήδη από το αυξημένο κόστος ζωής, οι περιφερειακές πολεμικές εξελίξεις προκαλούν οικονομική αβεβαιότητα και η χώρα είναι αντιμέτωπη με την υδατική κρίση και τον αφθώδη πυρετό, η κυβέρνηση έκρινε ότι αυτό που πρέπει να γίνει τώρα είναι να επιβληθεί και ο φόρος ταφής αποβλήτων. Διερωτόμαστε αν μέσα σε όλα αυτά που επιβαρύνουν καθημερινά την κοινωνία, αυτό που έλειπε ήταν ακόμη μία επιβάρυνση που θα μεταφερθεί τελικά στους πολίτες, στους δήμους και στις τοπικές αρχές», αναφέρει το κόμμα σε ανακοίνωσή του.

«Και όλα αυτά την ώρα που δεν έχουν προηγηθεί οι βασικές προϋποθέσεις για ουσιαστική διαχείριση αποβλήτων. Αντί να προηγηθεί η δημιουργία ολοκληρωμένων υποδομών διαχείρισης αποβλήτων, να ολοκληρωθούν οι βελτιώσεις και οι αναβαθμίσεις στους ΟΕΔΑ Κόσιης και Πεντακώμου, να ενισχυθούν οι δήμοι και να εφαρμοστούν πρακτικές που πραγματικά μειώνουν τα απόβλητα, επιλέγεται η γνωστή και δοκιμασμένη συνταγή της κυβέρνησης: πρώτα, νέος φόρος και μετά βλέπουμε», προσθέτει.

Σύμφωνα με το ΑΚΕΛ, ο νέος φόρος που ετοιμάζει η κυβέρνηση θα πιέσει ακόμα περισσότερο τους πολίτες που ήδη δοκιμάζονται από το αυξημένο κόστος ζωής και την οικονομική αβεβαιότητα.

«Η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από αποφάσεις που απλώς μεταθέτουν βάρη στους πολίτες, αλλά από πολιτικές με κοινωνική ευθύνη, σοβαρότητα και επαφή με την πραγματικότητα», καταλήγει.