Στη φυλακή για 13 χρόνια 51χρονος: Κρίθηκε ένοχος για σειρά σεξουαλικών αδικημάτων κατά γυναίκας

Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Αμμοχώστου επέβαλε την Παρασκευή 13 Μαρτίου, σε κεκλεισμένων των θυρών διαδικασία, ποινή φυλάκισης 13 ετών, σε άνδρα ηλικίας 51 χρόνων, αφού κρίθηκε ένοχος για σειρά σοβαρών σεξουαλικών αδικημάτων σε βάρος 26χρονης αλλοδαπής γυναίκας, που διαπράχθηκαν μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου του 2023, στην Αγία Νάπα και το Παραλίμνι.

Πληροφορίες του ΚΥΠΕ αναφέρουν ότι το Κακουργιοδικείο είχε προηγουμένως κρίνει τον 51χρονο ένοχο σε 15 από τις 16 κατηγορίες που αντιμετώπιζε, μεταξύ των οποίων οκτώ κατηγορίες βιασμού, καθώς και άλλα συναφή αδικήματα, όπως σεξουαλική κακοποίηση με άσεμνη επίθεση, απειλές και παρενοχλητική παρακολούθηση.

Κατά την επιμέτρηση της ποινής, το Κακουργιοδικείο τόνισε τη σοβαρότητα των αδικημάτων και τη συστηματική φύση της συμπεριφοράς, επισημαίνοντας ότι σε υποθέσεις πολλαπλών περιστατικών βιασμού η νομολογία τοποθετεί την ποινή στα υψηλότερα επίπεδα της κλίμακας ποινών.

Το Κακουργιοδικείο εξέτασε επίσης τη σχετική κυπριακή και αγγλική νομολογία για παρόμοια αδικήματα, όπου ποινές φυλάκισης της τάξης των 9 έως 10 ετών έχουν θεωρηθεί ενδεδειγμένες ακόμη και σε μεμονωμένες περιπτώσεις βιασμού.

Στη συγκεκριμένη υπόθεση λήφθηκε υπόψιν το γεγονός ότι τα αδικήματα δεν αφορούσαν ένα μόνο περιστατικό αλλά πολλαπλές πράξεις σε διαφορετικές περιπτώσεις, γεγονός που αύξησε τη σοβαρότητα της υπόθεσης.

Επίσης το Δικαστήριο συνεκτίμησε το ποινικό μητρώο του κατηγορουμένου, ο οποίος είχε προηγούμενες καταδίκες για άλλα αδικήματα, όχι όμως σεξουαλικής φύσεως.

Το Κακουργιοδικείο επέβαλε στον 51χρονο, έπειτα από μακρά δικαστική διαδικασία, συντρέχουσες ποινές φυλάκισης, με ανώτατη ποινή τα 13 έτη για τις κατηγορίες βιασμού.

Πηγή: ΚΥΠΕ