Τρίζουν οι υαλοκαθαριστήρες του αμαξιού σας; Αυτό είναι το κόλπο που πρέπει να δοκιμάσεις

Οι υαλοκαθαριστήρες που τρίζουν αποτελούν ένα φαινόμενο που απασχολεί πολλούς ιδιοκτήτες, ωστόσο υπάρχει ένα κόλπο που κάνει τη χρήση των υαλοκαθαριστήρων πιο αποτελεσματική και λιγότερο θορυβώδη.

Οι υαλοκαθαριστήρες αποτελούν ένα εξάρτημα του αυτοκινήτου που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ασφάλεια του οδηγού, καθώς σε συνθήκες βροχής εξασφαλίζει την επαρκή ορατότητά του.

Ωστόσο η αποτελεσματική λειτουργία των υαλοκαθαριστήρων είναι εξίσου σημαντική και τις τέσσερις εποχές του χρόνου -ακόμα και το καλοκαίρι- καθώς ανά πάσα στιγμή μπορεί να απαιτηθεί η απομάκρυνση λεκέδων από το παρμπρίζ.

Ένα από τα πρώτα σημάδια που υποδεικνύουν ότι έφτασε η στιγμή να… ασχοληθείς σοβαρά με τους υαλοκαθαριστήρες του αυτοκινήτου σου είναι ο ενοχλητικός ήχος που συνοδεύει τη λειτουργία του.

Πρόκειται για το ενοχλητικό σφύριγμα που παράγεται κατά την κίνηση-επαφή του μάκτρου πάνω στην γυάλινη επιφάνεια του παρμπρίζ, η οποία συνήθως συνοδεύεται από τη αναποτελεσματική απομάκρυνση είτε του νερού.

Στο ερώτημα τι μπορεί να προκαλεί αυτόν τον τριγμό, οι απαντήσεις είναι περισσότερες από μία. Συνήθως το φαινόμενο αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι μετά από ένα χρονικό διάστημα, το μάκτρο χάνει την ελαστικότητά του -κοινώς σκληραίνει- με αποτέλεσμα να γλιστρά πάνω στο παρμπρίζ, αφήνοντας πίσω του ένα χαρακτηριστικό ηχητικό αποτύπωμα.

Ένας ακόμα λόγος που κρύβεται πίσω από το τρίξιμο των υαλοκαθαριστήρων σχετίζεται με τη ρύθμιση του μεταλλικού σκελετού τους ή για την ακρίβεια την πίεση την οποία ασκεί το μάκτρο στο παρμπρίζ.

Αν η πίεση αυτή δεν είναι αρκετή, τότε είναι πολύ πιθανόν το μάκτρο να γλιστρά πάνω στον υαλοπίνακα κάνοντας τη λειτουργία του θορυβώδη και αναποτελεσματική.

Η τρίτη και τελευταία αιτία σχετίζεται με τους ρύπους που ένας υαλοκαθαριστήρας συγκεντρώνει με το πέρασμα του χρόνου. Η σκόνη, το χώμα ή ακόμα και τα πετραδάκια κάνουν τη λειτουργία ενός υαλοκαθαριστήρα ενοχλητική, ενώ μπορεί να προκαλέσουν φθορές και στο ίδιο το παρμπρίζ.

Πώς θα σώσω τους υαλοκαθαριστήρες

Όσοι επιλέξουν να μην αντικαταστήσουν τους υαλοκαθαριστήρες αλλά να παρέμβουν ώστε να αποκαταστήσουν τη λειτουργία τους θα πρέπει να ξεκινήσουν από τη διαδικασία του καθαρισμού, αρχικά με νερό και ένα ήπιο υγρό καθαριστικό και στη συνέχεια με την εφαρμογή ενός σπρέι σιλικόνης.

Το σπρέι σιλικόνης θα αποκαταστήσει σε μεγάλο βαθμό και την ελαστικότητα του μάκτρου και θα παρατείνει τη διάρκεια ζωής του. Αν τα πράγματα δεν βελτιωθούν, τότε ίσως θα πρέπει να ελέγξουμε να τα μάκτρα εφαρμόζουν σωστά, ρυθμίζοντας τα μεταλλικά στοιχεία στήριξης.

Στην περίπτωση που δεν αποδώσει ούτε αυτή η παρέμβαση, τότε θα πρέπει να καταφύγουμε στη λύση της αντικατάστασης των υαλοκαθαριστήρων, ώστε να σιγουρευτούμε ότι δεν θα ρισκάρουμε την ασφάλειά μας εξαιτίας της περιορισμένης ορατότητας.

carandmotor.gr