Έφυγε από τη ζωή θρυλικός οδηγός της Mercedes και της Porsche - Γιατί είχε το παρατσούκλι «Τυχερός Χάνς»

Oι δύο γερμανικές εταιρείες αποχαιρετάν έναν άνθρωπο που έγραψε ιστορία πίσω από τα τιμόνι τους και υπήρξε μία από τις πιο σεβαστές προσωπικότητες στον χώρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Μπορεί να μην ήταν ιδιαίτερα γνωστός στο ευρύτερο κοινό, όμως ο Hans Herrmann άφησε έντονο το αποτύπωμά του στην ιστορία των αγώνων με τη μακρά και πολύπλευρη καριέρα του, σημειώνοντας επιτυχίες και ανεβαίνοντας στο βάθρο με τις Mercedes και Porsche.

Γεννήθηκε το 1928 στη Στουτγάρδη. Σε ηλικία 17 ετών λιποτάκτησε από την Υπηρεσία Εργασίας του Ράιχ και, μετά τον πόλεμο, ξεκίνησε εκπαίδευση ως ζαχαροπλάστης. Το πάθος του όμως για τα αυτοκίνητα ήταν αυτό που τελικά επικράτησε. Το 1953 εντάχθηκε στην εργοστασιακή ομάδα της Porsche και συμμετείχε με επιτυχία σε αγώνες όπως ο Mille Miglia.

Το 1954, κατά τη διάρκεια του αγώνα που διεξαγόταν σε δημόσιους δρόμους, δεν πρόλαβε να φρενάρει εγκαίρως όταν οι σιδηροδρομικές μπάρες έκλεισαν την τελευταία στιγμή μπροστά στο τρένο εξπρές που κατευθυνόταν προς τη Ρώμη.

Για να γλιτώσουν τον τραυματισμό, εκείνος και ο συνοδηγός του έσκυψαν μέσα στο πιλοτήριο της χαμηλωμένης Porsche 550 Spyder και το αυτοκίνητο ίσα που κατάφερε να γλιστρήσει κάτω από τις μπάρες, λίγα μέτρα μπροστά από το τρένο. Παρ’ όλα αυτά, ο Herrmann κέρδισε την κατηγορία του και τερμάτισε έκτος στη γενική κατάταξη.

Το περιστατικό αυτό, σε συνδυασμό με το σοβαρό ατύχημα που είχε το 1959, όταν τα φρένα του μονοθεσίου της British Racing Motors χάλασαν την ώρα που πήγαινε με περίπου 280 χλμ./ώρα, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω σε μπάλες από άχυρο και να εκσφενδονιστεί από το ανοιχτό πιλοτήριο, του χάρισαν το παρατσούκλι «Hans im Glück», δηλαδή «Τυχερός Χανς».

Έκανε το ντεμπούτο του στη Formula 1 με τα θρυλικά Silver Arrows της Mercedes το 1954, ενώ από το 1957 έως το 1959 συνέχισε να αγωνίζεται στο θέσμό με Maserati, Cooper και BRM. Παράλληλα, το 1957 και το 1958 συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Αναβάσεων με ένα Borgward 1500 RS, κατακτώντας τον τίτλο το 1957.

Από το 1962 έως το 1965 έτρεξε κυρίως σε μικρότερους αγώνες και αναβάσεις. Το 1966 επέστρεψε στην Porsche για μια νέα πορεία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σπορ Αυτοκινήτων, περίοδος που αποτέλεσε και το απόγειο της καριέρας του. Το 1969 έχασε για λίγο τη νίκη στο 24ωρο του Le Mans, όμως το 1970 πέτυχε την πολυαναμενόμενη πρώτη του συνολική νίκη στον ιστορικό αγώνα με μια 917K, χαρίζοντας στην Porsche μία από τις σημαντικότερες στιγμές της.

Μετά την απόσυρσή του από την ενεργό δράση, ο Hans Herrmann παρέμεινε στενά συνδεδεμένος με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό και στήριζε νέα ταλέντα στη Formula V. Ήταν συχνά ευπρόσδεκτος καλεσμένος σε ράλι κλασικών αυτοκινήτων, κυρίως πίσω από το τιμόνι ιστορικών αγωνιστικών μοντέλων, ενώ για σχεδόν 50 χρόνια είχε την δική του επιχείρηση με αξεσουάρ αυτοκινήτων.



Στις 13 Δεκεμβρίου 1991, ο Hans Herrmann απήχθη κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Αφέθηκε ελεύθερος αφού καταβλήθηκαν λύτρα, με την υπόθεση να παραμένει μέχρι σήμερα ανεξιχνίαστη.

Ο Hans Herrmann έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Παρασκευής, σε ηλικία 97 ετών. Ο διευθύνων σύμβουλος της Mercedes-Benz Heritage GmbH, Marcus Breitschwerdt, δήλωσε: «Θυμόμαστε τον Hans Herrmann με μεγάλη ευγνωμοσύνη. Ήταν ένας εξαιρετικός οδηγός αγώνων που συνέβαλε καθοριστικά στην ιστορία της Mercedes-Benz».

Από την άλλη ο Thomas Laudenbach, επικεφαλής της Porsche Motorsport ανέφερε «Ο θάνατος του Hans Herrmann μας έχει επηρεάσει βαθιά όλους. Ήταν ένας από τους πιο επιτυχημένους οδηγούς εργοστασιακών αγώνων της Porsche AG. Με τη νίκη στις 24 Ώρες του Le Mans το 1970 με την Porsche 917, ο Richard Attwood και αυτός έγραψαν ιστορία»

