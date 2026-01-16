Έλληνας οδηγός τα έκανε όλα λάθος - Αυτό είναι το παρκάρισμα της χρονιάς που έγινε viral

Παρόλο που το 2026 μπήκε μόλις πριν από λίγες ημέρες, εντοπίστηκε ήδη ο πρώτος υποψήφιος για το παράνομο παρκάρισμα της χρονιάς, προκαλώντας διαδικτυακή οργή με το απύθμενο θράσος του.

Το παράνομο παρκάρισμα έχει εξελιχθεί σε γάγγραινα του οδικού δικτύου στην Ελλάδα, με τα περιστατικά να ξεπηδούν με καταιγιστικό ρυθμό στα κοινωνικά δίκτυα, αφού πολλοί διερχόμενοι απαθανατίζουν τα «κατορθώματα» των παραβατών και τα κοινοποιούν στο διαδίκτυο.

Πλέον οι σχετικές φωτογραφίες και τα βίντεο εμφανίζονται στον αλγόριθμο εξαιρετικά συχνά, αποδεικνύοντας πόσο βαθιά ριζωμένο είναι το πρόβλημα. Η πραγματικότητα είναι ότι τα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας αντιμετωπίζουν χρόνια τώρα σοβαρό πρόβλημα όσον αφορά τις ελεύθερες θέσεις στάθμευσης, και για πολλούς η εύρεσή τους θυμίζει κυνήγι θησαυρού.

Ράμπες ΑμεΑ, διαβάσεις, είσοδοι πολυκατοικιών, πεζοδρόμια, ακόμη και ολόκληροι δρόμοι μετατρέπονται σε ιδιωτικές θέσεις στάθμευσης, δημιουργώντας ατελείωτα προβλήματα και υποβαθμίζοντας το βιωτικό επίπεδο των υπόλοιπων χρηστών του δρόμου. Τώρα ένα καινούργιο, αδιανόητο παρκάρισμα αναδύθηκε στο διαδίκτυο, έπειτα από τη δημοσίευση της εισαγωγικής φωτογραφίας σε group του Facebook.

Ο κάτοχος του παράνομα σταθμευμένου αυτοκινήτου το έχει παρκάρει πάνω σε διάβαση πεζών, αλλά σαν να μην έφτανε αυτό, το έχει καλύψει και με κουκούλα, κάτι που θα μπορούσε να σημαίνει ότι σκοπεύει να το αφήσει στο σημείο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Εξάλλου σύμφωνα με τον χρήστη του Facebook που δημοσίευσε τη φωτογραφία, το αυτοκίνητο βρίσκεται σε εκείνη τη θέση ήδη τρεις μέρες.





Το σχετικό νομικό πλαίσιο είναι σαφές, αφού ορίζει πως η στάθμευση πάνω σε διάβαση πεζών ή σε κοντινή απόσταση από φωτεινό σηματοδότη αποτελεί μια πλήρως παράνομη ενέργεια.

Συγκεκριμένα, το Άρθρο 38 του νέου ΚΟΚ ορίζει ότι η στάση ή στάθμευση οχήματος απαγορεύεται επί διάβασης πεζών ή ποδηλατιστών και σε απόσταση μικρότερη από πέντε (5) μέτρα εκατέρωθεν αυτής, καθώς και σε απόσταση μικρότερη των είκοσι (20) μέτρων από φωτεινούς σηματοδότες. Οι παραβάσεις αυτές κατατάσσονται στην κατηγορία Ε1-Α και επισύρουν διοικητικό πρόστιμο 30 ευρώ η κάθε μία.

Επιπλέον, η στάθμευση πάνω σε διάβαση χαρακτηρίζεται ως αντικοινωνική συμπεριφορά (κατηγορία «Σ»), που επιφέρει πέραν των διοικητικών κυρώσεων και το επιπρόσθετο μέτρο της αφαίρεσης της άδειας οδήγησης για 40 ημέρες.

Από την άλλη μεριά, από τη στιγμή που ένα όχημα καταβάλλει τέλη κυκλοφορίας και φυσικά διαθέτει και την απαιτούμενη ασφάλιση, μπορεί να παραμένει νόμιμα σταθμευμένο σε δημόσιο χώρο στο ίδιο ακριβώς σημείο για διάστημα μικρότερο των 90 ημερών.

Αν υπερβεί αυτό το χρονικό διάστημα τότε κινδυνεύει το όχημα να θεωρηθεί εγκαταλελειμένο και να κινηθούν οι διαδικασίες για την απομάκρυνσή του, ακόμα και στην περίπτωση που διαθέτει στοιχεία κυκλοφορίας ή έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας.

carandmotor.gr