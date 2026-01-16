Αυτό είναι το μεγαλύτερο φιάσκο της Ευρώπης - Πώς χάθηκαν μέσα σε μια νύκτα δύο τεράστιες επενδύσεις

Η διάλυση της Northvolt και το «πάγωμα» της NOVO σηματοδοτούν το ναυάγιο του πιο φιλόδοξου σχεδίου που είχε επιχειρηθεί ποτέ στον τομέα των ευρωπαϊκών μπαταριών.

Η ραγδαία ανάπτυξη της ηλεκτρικής αυτοκινητοβιομηχανίας και η σαφής στροφή του κλάδου προς την ηλεκτροκίνηση έχουν αλλάξει ριζικά τις ισορροπίες στην παγκόσμια αυτοκινητική βιομηχανία.

Σχεδόν εν μια νυκτί, οι μπαταρίες των ηλεκτρικών εξελίχθηκαν στο πιο κρίσιμο εξάρτημα των σύγχρονων οχημάτων, μετατρέποντας τα ορυκτά όπως το λίθιο, το κοβάλτιο και το νικέλιο σε στρατηγικής σημασίας πρώτες ύλες.

Από αυτή τη νέα, «ηλεκτρική» πραγματικότητα, απόλυτος νίκητης αναδείχθηκε η Κίνα, η οποία μέσα σε λίγα χρόνια κατάφερε να διεκδικήσει σημαντικά μερίδια της αγοράς, επενδύοντας τόσο στην εξόρυξη και επεξεργασία πρώτων υλών όσο και σε ένα κεντρικά οργανωμένο σύστημα παραγωγής με χαμηλό εργατικό κόστος.

Η Δύση και ειδικότερα η Ευρώπη βρέθηκαν ξαφνικά σε ρόλο παρατηρητή, βλέποντας την Κίνα να αποκτά τεχνογνωσία, όγκο παραγωγής και τεχνολογικό προβάδισμα, τη στιγμή που οι ευρωπαϊκές χώρες δεν διέθεταν ούτε επαρκή πρόσβαση σε κρίσιμα ορυκτά ούτε αντίστοιχη εμπειρία στην κατασκευή μπαταριών.

Υπό αυτό το πρίσμα, βασική προτεραιότητα της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας ήταν τον τελευταίο καιρό η αυτονομία στις μπαταρίες και η δημιουργία εγχώριας τεχνογνωσίας και η κατασκευή εργοστασίων, που θα μπορούσαν να σταθούν ανταγωνιστικά απέναντι στην κινεζική ορμή στον τομέα των ηλεκτρικών.

Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο γεννήθηκε και η Novo Energy, μια εταιρεία που είχε ως στόχο την ανάπτυξη και παραγωγή βιώσιμων μπαταριών για ηλεκτρικά αυτοκίνητα και την κατασκευή ενός μεγάλου εργοστασίου στη Σουηδία.

Η εταιρεία αυτή ιδρύθηκε από κοινοπραξία με τη Northvolt, μια κατασκευάστρια μπαταριών με πρώην στελέχη της Tesla στο τιμόνι της, που είχε παρουσιαστεί ως η «ευρωπαϊκή απάντηση» στην κινεζική κυριαρχία.

Το εγχείρημα είχε αρκετή στήριξη, ωστόσο απέτυχε γρήγορα κυρίως λόγω της κυριαρχίας της Κίνας στις πρώτες ύλες, της γρήγορης τεχνολογικής εξέλιξης στις μπαταρίες και της αργής υιοθέτησης ηλεκτρικών οχημάτων στην Ευρώπη, οδηγώντας τη Northvolt σε τεράστιες οικονομικές ζημίες και το 2024 στον έλεγχο της αμερικανικής Lyten.

Η κατάρρευση αυτή συμπαρέσυρε και τη Novo, η οποία, όπως έκανε γνωστό πριν λίγες ημέρες, παγώνει πλέον οριστικά κάθε δραστηριότητα.

Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία βγάζει «την πρίζα» από τα σχέδιά της, καταργώντας και τις τελευταίες 75 θέσεις εργασίας, καθώς το προσωπικό είχε ήδη μειωθεί στο μισό από τον Μάιο του προηγούμενου έτους.

Όπως ανακόινωσε, η Novo Energy ανέστειλε τις δραστηριότητές της, οι οποίες είχαν ήδη μειωθεί σημαντικά, ενώ η εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασίας αναζήτησης νέου συμμάχου.

Σε κάθε περίπτωση, ειδικοί και αναλυτές τονίζουν ότι η εν λόγω απόφαση δεν ήρθε από το πουθενά, αφού τόσο η γενικότερη εικόνα της αγοράς, τόσο και το γεγονός ότι το εργοστάσιο της Novo βρίσκεται σε αβεβαιότητα εδώ και πάνω από έναν χρόνο, όταν και πρωτοξεκίνησε η αναζήτηση νέου συνεργάτη, έκανα πολλούς να περιμένουν μια τέτοια έκβαση.

Πηγή: carandmotor.gr