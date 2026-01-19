H Dacia κυριαρχεί στο σκληρότερο αγώνα αυτοκινήτου στον κόσμο

Η ομάδα της Dacia Sandriders κατέκτησε τη μεγαλύτερη επιτυχία της ιστορίας της, επικρατώντας στο Ράλι Ντακάρ 2026, τον πιο απαιτητικό αγώνα αντοχής στον κόσμο. Οι Nasser Al-Attiyah και Fabian Lurquin ολοκλήρωσαν ένα πραγματικό άθλο εξασφαλίζοντας τη νίκη με διαφορά σχεδόν δέκα λεπτών από το δεύτερο. Κάτι που επιβεβαιώνει ότι το πρόγραμμα της Dacia έχει πλέον ωριμάσει σε κορυφαίο επίπεδο, μόλις στη δεύτερη συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Rally-Raid της Διεθνούς Ομοσπονδίας (FIA).

Το φετινό Ντακάρ διήρκεσε 13 ημέρες, καλύπτοντας συνολικά 7.976 χιλιόμετρα, εκ των οποίων τα 4.809 ήταν σε χρονομετρημένες ειδικές διαδρομές. Το σκηνικό της Σαουδικής Αραβίας έθεσε για ακόμη μία χρονιά ακραίες προκλήσεις, με εναλλαγές από πετρώδη οδοστρώματα και γρήγορα ανοιχτά κομμάτια μέχρι ατελείωτους αμμόλοφους. Σε αυτό το περιβάλλον, τα Dacia Sandriders παρουσίασαν σταθερό ρυθμό, δύο νίκες σε ειδικές διαδρομές και εντυπωσιακή συνέπεια, μένοντας εκτός της πρώτης τριάδας της γενικής κατάταξης μόνο μία φορά σε ολόκληρο τον αγώνα.

Η επιτυχία της ομάδας δεν περιορίστηκε μόνο στην κορυφή. Και τα τέσσερα πληρώματα κατάφεραν να φτάσουν στον τερματισμό, στοιχείο που υπογραμμίζει την αξιοπιστία του αγωνιστικού αυτοκινήτου και την οργάνωση της ομάδας. Οι Sébastien Loeb – Édouard Boulanger ολοκλήρωσαν τον αγώνα στην τέταρτη θέση, χάνοντας το βάθρο για ελάχιστα δευτερόλεπτα, έπειτα από έναν αγώνα με αρκετές ατυχίες και καθυστερήσεις. Οι Lucas Moraes – Dennis Zenz, στην πρώτη τους συμμετοχή με τη Dacia, τερμάτισαν έβδομοι, ενώ οι Cristina Gutiérrez – Pablo Moreno ανέβηκαν στην 11η θέση της γενικής κατάταξης, κλείνοντας ιδανικά την παρουσία της ομάδας.

Για τον Nasser Al-Attiyah, η επιτυχία αυτή σηματοδοτεί την έκτη νίκη του στο Ράλι Ντακάρ, με τρεις από αυτές να έχουν επιτευχθεί στη Σαουδική Αραβία. Για τον Fabian Lurquin, ήταν η του πρώτη νίκη στον θεσμό και η πρώτη νίκη Βέλγου συνοδηγού στην κατηγορία αυτοκινήτων, μετά από τρεις παρουσίες στο βάθρο τα προηγούμενα χρόνια.

Η νίκη των Dacia Sandriders αποτελεί κάτι περισσότερο από έναν αγωνιστικό τίτλο. Είναι μια σαφής δήλωση ότι η Dacia, σε σύντομο χρονικό διάστημα, έχει καταφέρει να εξελιχθεί σε πρωταγωνιστή του αγώνων Rally-Raid. Με τη φετινή επιτυχία, η ομάδα θέτει τις βάσεις για ακόμη υψηλότερους στόχους στο μέλλον, έχοντας αποδείξει ότι μπορεί να ανταγωνιστεί και να πάρει νίκες στο πιο σκληρό τερέν του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού.