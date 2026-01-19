Λάρνακα: Άγνωστος απείλησε ιδιοκτήτη οχήματος με όπλο - Σε συναγερμό οι αρχές

Ένα νέο συμβάν το βράδυ της Κυριακής στη Λάρνακα, κατά το οποίο άγνωστος επιχείρησε να διαρρήξει όχημα και προέταξε όπλο κατά του ιδιοκτήτη του, έθεσε σε κινητοποίηση τις αρχές.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, «χθες βράδυ γύρω στις 21:00 λήφθηκε πληροφορία ότι στην οδό Ουμ Χαράμ σημειώθηκε διαπληκτισμός μεταξύ ατόμων».

Σημειώνεται πως «κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, άτομο φέρεται να ανέσυρε όπλο ή αντικείμενο που έμοιαζε με όπλο και να προέβη σε απειλές προς άλλα άτομα».

Ο Υπεύθυνος του ΤΑΕ Λάρνακας Γιώργος Χαραλάμπους σε σχέση με το θέμα του διαπληκτισμού των δύο ατόμων και την αναφορά ότι ένας εξ αυτών κρατούσε αντικείμενο, που ομοιάζει με πιστόλι ή και πιστόλι ανέφερε πως «οι εξετάσεις συνεχίζονται από το ΤΑΕ Λάρνακας με σκοπό τον εντοπισμό του ατόμου, το οποίο παραμένει στο παρόν άγνωστο και φαίνεται να είναι επίσης αλλοδαπός πολίτης ευρωπαϊκής χώρας».

Επίσης «γίνονται εξετάσεις για να διαπιστωθεί κατά πόσο το αντικείμενο που προέταξε ήταν όντως πιστόλι ή άλλο επιθετικό όπλο ή αντικείμενο».

Να σημειωθεί ότι «οι συνθήκες και το περιβάλλον, που το συμβάν έγινε δεν παρέχουν στο παρόν τη δυνατότητα για ασφαλή συμπεράσματα για το τι προέταξε το άγνωστο άτομο».

Οι εξετάσεις «για εντοπισμό του ατόμου συνεχίζονται από το ΤΑΕ Λάρνακας».