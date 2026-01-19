Γιώργος Πενηνταέξ: Απαιτείται ολοκληρωμένη εθνική στρατηγική για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας

Ο βουλευτής της Δημοκρατικής Παράταξης, Γιώργος Πενηνταέξ, καταδίκασε σήμερα τα σοβαρά εγκληματικά περιστατικά που έχουν σημειωθεί τις τελευταίες ημέρες στην χώρα μας.

Σε δήλωσή του, ο κ. Πενηνταέξ ανέφερε ότι τέτοια φαινόμενα δεν έχουν θέση σε μια δημοκρατική και ευνομούμενη πολιτεία και υπογράμμισε την ανάγκη για άμεση, αποτελεσματική και τεκμηριωμένη αντιμετώπισή τους από όλους τους αρμόδιους θεσμούς.

Αυτούσια η δήλωση του Γιώργου Πενηνταέξ:

Τέτοια φαινόμενα δεν έχουν θέση σε μια δημοκρατική και ευνομούμενη πολιτεία και απαιτούν άμεση, αποτελεσματική και πλήρως τεκμηριωμένη αντιμετώπιση από όλους τους αρμόδιους θεσμούς.

Η αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, που είναι πρόβλημα διαχρονικό, απαιτεί μια ολοκληρωμένη εθνική στρατηγική, με σαφή στόχευση και συνδυασμό βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων μέτρων, που να στηρίζονται σε τεκμηριωμένα δεδομένα και θεσμική συνέχεια.

Οι αρμόδιες Αρχές οφείλουν να διασφαλίσουν την πλήρη διερεύνηση των υποθέσεων, την απόδοση ευθυνών και την ενίσχυση της πρόληψης, με σεβασμό στο κράτος δικαίου και στα ανθρώπινα δικαιώματα. Η ασφάλεια δεν επιτυγχάνεται με κραυγές ή απλουστεύσεις, αλλά με σοβαρό σχεδιασμό, θεσμική συνεργασία και σταθερή επένδυση στην κοινωνική συνοχή, την παιδεία και την αποτελεσματική αστυνόμευση.

Στηρίζουμε τις προσπάθειες που καταβάλλει ο Υπουργός Δικαιοσύνης και η Αστυνομία για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας, αναγνωρίζοντας τον δύσκολο και απαιτητικό ρόλο που επιτελούν.

Η ασφάλεια είναι συλλογική ευθύνη και απαιτεί θεσμική συνεργασία, πολιτική βούληση και κοινωνική συναίνεση, μακριά από επικοινωνιακές προσεγγίσεις και εύκολες γενικεύσεις.