Υγειονομική βόμβα το Πράσινο Σημείο Αγίας Βαρβάρας Πάφου - Βουνά σκουπιδιών προκαλούν ανησυχία

Σοβαρό ζήτημα δημόσιας υγείας και περιβαλλοντικής υποβάθμισης καταγγέλλει το Κίνημα Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών σε σχέση με την κατάσταση που επικρατεί στο Πράσινο Σημείο της Αγίας Βαρβάρας στην επαρχία Πάφου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα στις 19 Ιανουαρίου 2026, οι εικόνες που παρουσιάζει ο χώρος παραπέμπουν σε ανεξέλεγκτη χωματερή και συνιστούν άμεσο υγειονομικό κίνδυνο.

Όπως αναφέρεται, η παρουσία ψόφιων ζώων εντός και εκτός του χώρου, σε συνδυασμό με την έντονη δυσοσμία και τη συσσώρευση αποβλήτων, δημιουργεί εστίες μόλυνσης που απειλούν τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Βουνά από ογκώδη απόβλητα και ακαθαρσίες έχουν, σύμφωνα με την ανακοίνωση, μετατρέψει την περιοχή σε χώρο χωρίς στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.

Το Κίνημα Οικολόγων υπενθυμίζει ότι είχε ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσίες για την κατάσταση ήδη από πριν από περίπου έναν χρόνο, μέσω του συντονιστή των επαρχιών, κ. Ανδρέα Ευλαβή, χωρίς ωστόσο να υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση ή αποκατάσταση του χώρου.

Τονίζεται, μάλιστα, ότι η εικόνα αυτή εκθέτει τη χώρα σε μια περίοδο κατά την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία ασκεί την προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην ανακοίνωση τίθενται ευθέως ερωτήματα προς τους αρμόδιους φορείς, μεταξύ των οποίων οι διαχειριστές του Πράσινου Σημείου, ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης και το Τμήμα Περιβάλλοντος, ζητώντας να διευκρινιστεί ποια μέτρα προτίθενται να λάβουν για την άμεση αποκατάσταση της υγιεινής και της εύρυθμης λειτουργίας του χώρου.

Το Κίνημα Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών καλεί σε άμεσες ενέργειες και αναμένει απαντήσεις εντός σύντομου χρονικού διαστήματος, επισημαίνοντας ότι η κατάσταση έχει πλέον ξεπεράσει κάθε όριο ανοχής.