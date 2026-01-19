Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των ταξιτζήδων - Στάση εργασίας και προειδοποίηση για επ’ αόριστον απεργία

Με νέα 24ωρη στάση εργασίας που ξεκινά αύριο Τρίτη στις 6:00 π.μ. και θα διαρκέσει έως την Τετάρτη στις 6:00 π.μ, οι οδηγοί ταξί συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους 

Σε ανακοίνωσή της, η Παγκύπρια Συντεχνία Αστικών Ταξί (ΠΟΑΤ) αναφέρει ότι δεν έχει σημειωθεί καμία ενέργεια ή συνάντηση από πλευράς των αρμόδιων φορέων για την επίλυση των αιτημάτων τους.

Αυτούσια η ανακοίνωση της ΠΟΑΤ: 

Η Παγκύπρια Συντεχνία Αστικών Ταξί ΠΟΑΤ, πληροφορεί όλα τα μέλη της και μη μέλη, ότι μετά την τετράωρη στάση εργασίας που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 13/1/2026 και λόγω του ότι καμία ενέργεια και συνάντηση δεν έχει γίνει από μέρους των εμπλεκομένων φορέων, συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις μας όπως είχαμε ανακοινώσει, με 24ωρη στάση εργασίας αύριο Τρίτη 20/01/2026 από τις 6πμ μέχρι την Τετάρτη 21/01/2026 ώρα 6πμ.

Σε περίπτωση που δεν ληφθούμε υπόψη ούτε αυτή την φορά, θα συνεχίσουμε σε επ’αόριστον απεργία την Τρίτη 27/1/2026.

Χώροι συνάντησης στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου και στην Λεμεσό στο χώρο στάθμευσης του Ποταμού Γερμασόγειας.

