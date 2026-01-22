Ειδική τιμή για τη Mercedes-Benz GLA στην Κυπριακή αγορά

Περισσότερο από μια δεκαετία, η Mercedes-Benz GLA παραμένει μία από τις πιο δυνατές παρουσίες στην κατηγορία των premium compact SUV. Ένα μοντέλο που συνδυάζει κομψό σχεδιασμό, προηγμένη τεχνολογία και υψηλό επίπεδο κατασκευαστικής ποιότητας. H εταιρεία CiC, αντιπρόσωποι των αυτοκινήτων της Mercedes-Benz στην Κύπρο, προσφέρει την GLA 180 advance package στην ειδική τιμή των €39.900.

Η Mercedes-Benz GLA παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2013 ως το πιο compact SUV της μάρκας, βασισμένο στην πλατφόρμα της A-Class. Στόχος της ήταν να φέρει το σήμα της Mercedes στην ταχέως αναπτυσσόμενη κατηγορία των premium compact crossover. Η δεύτερη γενιά, που λανσαρίστηκε το 2020, έγινε πιο SUV σε χαρακτήρα, με μεγαλύτερους χώρους και πιο δυναμική σχεδίαση. Παράλληλα, η γκάμα της εμπλουτίστηκε με plug-in hybrid και αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις μέσω του EQA. Σήμερα, η GLA αποτελεί βασικό πυλώνα της Mercedes στην κατηγορία των μικρομεσαίων premium SUV.

Η GLA στοχεύει να καλύψει ένα ευρύ φάσμα αναγκών, από τις καθημερινές μετακινήσεις στην πόλη έως τα μεγαλύτερα ταξίδια, διατηρώντας παράλληλα τον πολυτελή χαρακτήρα που αποτελεί σήμα κατατεθέν της γερμανικής μάρκας. Εξωτερικά, υιοθετεί μια πιο δυναμική και ώριμη σχεδιαστική προσέγγιση, με καθαρές γραμμές και έντονα στοιχεία SUV που ενισχύουν τον premium χαρακτήρα του αυτοκινήτου. Το εσωτερικό της GLA συνδυάζει σύγχρονη αισθητική με προηγμένη ψηφιακή τεχνολογία, δημιουργώντας ένα περιβάλλον που είναι ταυτόχρονα φιλικό και εντυπωσιακό. Οι δύο μεγάλες οθόνες υψηλής ανάλυσης για τον πίνακα οργάνων και το σύστημα πολυμέσων προσφέρουν άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες και λειτουργίες, ενώ η συνολική διάταξη παραμένει εργονομική και εύχρηστη.

Η Mercedes-Benz GLA 180 διαθέτει ένα τετρακύλινδρο βενζινοκινητήρα 1.3 λίτρων ο οποίος συνδυάζει αποδοτικότητα με καθημερινή ευκολία στην οδήγηση. Αποδίδει μέχρι 150 ίππους και 230 Nm ροπής, μεταφέροντας την ισχύ μέσω ενός 7τάχυτου αυτόματου κιβωτίου διπλού συμπλέκτη (7G-DCT). Η GLA 180 χαρακτηρίζεται από ομαλή απόδοση και οικονομία καυσίμου, με σχετικά χαμηλές εκπομπές CO₂ και κατανάλωση που την καθιστούν ιδανική επιλογή για αστική χρήση και μετακινήσεις στην καθημερινότητα, παρέχοντας μια ισορροπία ανάμεσα σε απόδοση, άνεση και λειτουργικότητα.