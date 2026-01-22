Στα €654 εκατ. το πλεόνασμα το τρίτο τρίμηνο 2025- Ετήσια μείωση €217 εκατ.

Ετήσια μείωση €217 εκατ. παρουσίασε το δημοσιονομικό πλεόνασμα της κυβέρνησης το τρίτο τρίμηνο του 2025 λόγω της ταχύτερης αύξησης των δαπανών σε σχέση με την άνοδο των εσόδων.

Η αύξηση στις δαπάνες ανήλθε στο 10,3% ενώ σε ότι αφορά τα έσοδα περιορίστηκε στο 2,6%.

Τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2025 καταδεικνύουν πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €653,6 εκατ. σε σύγκριση με πλεόνασμα €871,0 εκατ. για την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2024.

Έσοδα

Τα συνολικά έσοδα, κατά την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2025 αυξήθηκαν κατά €104,2 εκατ. (+2,6%) και ανήλθαν στα €4,1 δισ. σε σύγκριση με €4 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Συγκεκριμένα, οι κοινωνικές εισφορές αυξήθηκαν κατά €62,5 εκατ. (+5,7%) και ανήλθαν στο €1,2 δισ. σε σύγκριση με €1,1 δισ. το τρίτο τρίμηνο του 2024.

Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά €10,9 εκατ. (+0,8%) και ανήλθαν στο €1,3 δισ.

Οι φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών αυξήθηκαν κατά €7,1 εκατ. (+0,6%) και ανήλθαν στο €1,3 δισ.

Δαπάνες

Οι συνολικές δαπάνες, κατά την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2025 αυξήθηκαν κατά €321,5 εκατ. (+10,3%) και ανήλθαν στα €3,4 δισ. σε σύγκριση με €3,1 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Συγκεκριμένα, οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €97,8 εκατ. (+7,9%) και ανήλθαν στο €1,3 δισ.

Οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €50,5 εκατ. (+5,6%) και ανήλθαν στα €955,6 εκατ. σε σύγκριση με €905,1 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024. Η ενδιάμεση κατανάλωση αυξήθηκε κατά €4,5 εκατ. (+1,2%) και ανήλθε στα €382,0 εκατ. σε σύγκριση με €377,5 εκατ. το τρίτο τρίμηνο του 2024.