Ένταση στην Επιτροπή Ελέγχου: «Υιοθετείς την θέση της Φιλίππας! Να πάεις να της κάμεις παρέα στο Προεδρικό»

Συνέχεια στις εντάσεις έδωσε η παρέμβαση του Ζαχαρία Κουλία, ο οποίος απευθυνόμενος στον γενικό Ελεγκτή του είπε: «η έκθεση σου κύριε ελεγκτή υπερβαίνει τα πλαίσια του νόμου». Συνάδελφοι του κυρίου Κουλία, μεταξύ των οποίων οι βουλευτές Ειρήνη Χαραλαμπίδου, Αλεξάνδρα Ατταλίδου και Νίκος Γεωργίου, αντέδρασαν, υπερασπιζόμενοι τον ρόλο της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.

«Υιοθετείς την θέση της Φιλίππας. Να πάεις να της κάμεις παρέα στο Προεδρικό. Κύριε Κουλία, παρεμβαίνεις στο έργο της Ελεγκτικής», είπε η κυρία Χαραλαμπίδου.

Τον λόγο πήρε στη συνέχεια ο γενικός Ελεγκτής, ο οποίος ανέφερε ότι ο ρόλος της Υπηρεσίας είναι, μεταξύ άλλων, να υποδεικνύει κενά που πιθανόν να υπάρχουν σε σχετικές νομοθεσίες και αυτό θα συνεχίσει να κάνει.

Υπενθυμίζεται ότι, η έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τον Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, εξετάστηκε σήμερα, εν τη απουσία της Πρώτης Κυρίας, Φιλίππας Καρσερά Χριστοδουλίδη.

Στο μεταξύ, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, υπήρξαν και αντιδράσεις σχετικά με τη στάση του Γενικού Λογιστή, όταν ο Νίκος Γεωργίου, από πλευράς ΔΗΣΥ, υπέδειξε στον κ. Αντωνιάδη ότι, εκτός από ταμίας του Φορέα, είναι και ο λογιστής αυτού του κράτους και όφειλε να διασφαλίζει ότι υπάρχει διαφάνεια στις εισφορές-δωρεές προς το κράτος, υποδεικνύοντας του ότι ο νόμος απαιτεί τις εισφορές άνω των 5 χιλιάδων ευρώ να δημοσιεύονται.