Annie Alexui: Αστυνομικοί, βουλευτές και γνωστός επιχειρηματίας ανάμεσα στους καταγγέλοντες

Στον κατάλογο φέρονται να συγκαταλέγονται επίσης ο βουλευτής Πάφου του ΔΗΣΥ Χαράλαμπος Πάζαρος και ο επιχειρηματίας Λάζαρος Φιλίππου, τον οποίο η ίδια φέρεται να αναφέρει συχνά σε αναρτήσεις της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ανώτατα και ανώτερα στελέχη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πάφου ανάμεσα στα πρόσωπα που προχώρησαν με καταγγελία εναντίον της Ιωάννας Φωτίου (Annie Alexui).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των παραπονούμενων περιλαμβάνονται ο πρώην αστυνομικός διευθυντής Πάφου Νίκος Τσαππής, ο νυν βοηθός αστυνομικός διευθυντής Πάφου Μιχάλης Νικολάου, ο βοηθός αρχηγός Προστασίας Συνόρων Μιχάλης Κατσουνωτός, καθώς και άλλοι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί που υπηρετούν στην Πάφο.

