SOS για τους οδηγούς -Το λάθος στη βροχή που μπορεί να καταστρέψει τον κινητήρα σε δευτερόλεπτα

Όλοι έχουμε βρεθεί σε εκείνη τη στιγμή που μια ξαφνική νεροποντή μετατρέπει το οδόστρωμα σε μικρή λίμνη. Η εικόνα ενός δρόμου που δεν «τραβάει» τα νερά μπορεί να μοιάζει ακίνδυνη, όμως για τον κινητήρα του αυτοκινήτου σου μπορεί να αποδειχθεί μοιραία. Τα συστήματα ενός οχήματος δεν είναι φτιαγμένα για να λειτουργούν κάτω από νερό και μια απρόσεκτη διέλευση μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή ζημιά.

Το πρώτο και πιο ευαίσθητο σημείο είναι το ηλεκτρικό σύστημα. Οι μπαταρίες, οι καλωδιώσεις και οι συνδέσεις, όταν βραχούν ή εκτεθούν σε υγρασία, είναι πιθανό να παρουσιάσουν βραχυκύκλωμα. Αυτό μπορεί να ξεκινήσει ως μια μικρή δυσλειτουργία στα φώτα ή τους αισθητήρες και να φτάσει μέχρι την ακινητοποίηση του αυτοκινήτου.

Ακόμη πιο επικίνδυνη είναι η εισροή νερού στον ίδιο τον κινητήρα. Αν το όχημα περάσει από βαθύ σημείο όπου το νερό φτάνει στο ύψος της εισαγωγής αέρα, υπάρχει ο κίνδυνος το υγρό να περάσει στον θάλαμο καύσης.

Σε αυτή την περίπτωση έχουμε το λεγόμενο «υδραυλικό πλήγμα» ή υδροχτύπημα. Πρόκειται για την κατάσταση όπου νερό μπαίνει στον θάλαμο καύσης, τα έμβολα προσπαθούν να το συμπιέσουν και, επειδή αυτό δεν γίνεται, το αποτέλεσμα είναι το στραβώμα των μπιελών ή ακόμα και το τρύπημα του μπλοκ του κινητήρα. Το κόστος επισκευής εύκολα μπορεί να ξεπεράσει τα 2 με 3 χιλιάδες ευρώ, κάνοντας αρκετές φορές την ολική αλλαγή του μοτέρ μονόδρομο.

Για να προστατευτείς από τις παραπάνω δυσάρεστες συνθήκες, αρχικά θα πρέπει να μειώνεις την ταχύτητα του οχήματος όταν περνάς από σημεία με συσσωρευμένα νερά, καθώς το κύμα που δημιουργεί το αυτοκίνητο αυξάνει τον κίνδυνο εισροής. Απόφυγε δρόμους που γνωρίζεις ότι «κρατούν» νερό μετά από βροχή και μην υποτιμάς ποτέ ακόμα και αυτό που μοιάζει σαν μια μικρή λίμνη, αφού μπορεί να είναι πολύ πιο βαθιά απ’ όσο δείχνει.

Επιπλέον, η προληπτική χρήση σπρέι σιλικόνης στο ηλεκτρικό σύστημα και ο τακτικός έλεγχος φίλτρων, σωληνώσεων και τσιμουχών μειώνουν τον κίνδυνο να βρεθείς προ εκπλήξεων.

Η βροχή μπορεί να είναι μια φυσιολογική συνθήκη για τον δρόμο, όμως για τον κινητήρα σου αποτελεί έναν από τους πιο απρόβλεπτους εχθρούς. Με λίγη προσοχή και σωστή πρόληψη, όμως, μπορείς να γλιτώσεις χιλιάδες ευρώ και να συνεχίσεις απρόσκοπτα τις μετακινήσεις σου, ακόμη και σε καιρό κακοκαιρίας.

Τι πρέπει να κάνεις αν χρειάζεται να περάσεις νερά στο δρόμο

Ακραία είναι τα καιρικά φαινόμενα που αναμένουμε τις επόμενες ώρες, τα οποία θα συνοδεύονται με ισχυρές βροχοπτώσεις. Με δεδομένο πως πολλά σημεία των δρόμων της χώρας πλημμυρίζουν με το παραμικρό, ας δούμε ορισμένες πρακτικές συμβουλές για αυτές τις περιπτώσεις, αλλά τις ζημιές που μπορεί να προκαλέσει μια τέτοια κίνηση αν γίνει με λάθος τρόπο.

Πριν αναφερθούμε σε λεπτομέρειες, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε πως αν δεν είστε σίγουροι πως το πέρασμα από ένα σημείο με νερά είναι ασφαλές, τότε, καλό είναι, να προτιμήσετε τη λύση της αναστροφής. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, επιλέξτε την πρώτη σχέση και με σταθερά χαμηλή ταχύτητα περάστε το εμπόδιο ύδατος χωρίς να σταματήσετε. Θυμηθείτε πως αν η στάθμη του νερού υπερβαίνει τα 45 εκατοστά, το νερό μπορεί να εισέλθει στο κιβώτιο ταχυτήτων ή κατά περίπτωση στο φίλτρο αέρα και έτσι το αυτοκίνητο να ακινητοποιηθεί. Σε αυτήν περίπτωση, οι ειδικοί να αναφέρουν πως η προσπάθεια εκκίνησης του κινητήρα θα επιφέρει ακόμη μεγαλύτερες βλάβες.

Αν το αυτοκίνητο περάσει επιτυχώς το εμπόδιο, δοκιμάστε το σύστημα πέδησης δύο ή τρεις φορές ώστε να απομακρυνθεί το νερό από τα φρένα του αυτοκινήτου.

Στο παρακάτω βίντεο μπορούμε να δούμε τον λάθος τρόπο για να περάσει κάποιος εμπόδιο με νερά και τις ζημιές που μπορούν προκληθούν σε ακραίες περιπτώσεις.

Πηγή: carandmotor.gr