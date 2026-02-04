Υπεύθυνος της προεκλογικής εκστρατείας της ΕΔΕΚ ο Διομήδης Διομήδους

Μαθαίνουμε ότι ο Διομήδης Διομήδους θα αναλάβει την ευθύνη της προεκλογικής εκστρατείας της ΕΔΕΚ σε παγκύπριο επίπεδο. Οι πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι υπήρξε επικοινωνία με τον πρόεδρο του κόμματος, ο οποίος ζήτησε από τον κ. Διομήδους να αναλάβει αυτό το δύσκολο πόστο και οι συζητήσεις βρίσκονται σε πολύ προχωρημένο στάδιο. Μάλιστα φαίνεται να υπάρχει θετική κατάληξη και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι επίκεινται επίσημες ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες. Ο κ. Διομήδους θα είναι υπεύθυνος και της επικοινωνιακής πολιτικής. Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Ιούνιο ο Διομήδης Διομήδους διεκδίκησε την προεδρία της ΕΔΕΚ απέναντι στην υποψηφιότητα του Νίκου Αναστασίου.

Σταν