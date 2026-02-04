Μασκ εναντίον Σάντσεθ για την απαγόρευση των social media σε ανηλίκους – «Είναι ένας τύραννος»

Η Ισπανία βάζει «απαγορευτικό» στην πρόσβαση παιδιών κάτω των 16 ετών στα social media με τον Ίλον Μασκ να αποκαλεί τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ «τύραννο» γι΄αυτή την απόφαση.

Η ισπανική κυβέρνηση ετοιμάζει μια σειρά μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για άτομα κάτω των 16 ετών, δήλωσε ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, υποσχόμενος να προστατεύσει τα παιδιά από την «ψηφιακή άγρια ​​Δύση» και να θεωρήσει τις εταιρείες τεχνολογίας υπόλογες για περιεχόμενο μίσους και παραπληροφόρησης, σύμφωνα με την εφημερίδα The Guardian.

Ο Σάντσεθ δήλωσε την Τρίτη (3/2) ότι απαιτείται επείγουσα δράση επειδή τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αντιπροσωπεύουν ένα «αποτυχημένο κράτος όπου οι νόμοι αγνοούνται και τα εγκλήματα ανέχονται». Επέκρινε επίσης τον Μασκ για τη χρήση του X για να «ενισχύσει την παραπληροφόρηση» σχετικά με την απόφαση της κυβέρνησής του την περασμένη εβδομάδα να νομιμοποιήσει 500.000 παράτυπους εργαζόμενους και αιτούντες άσυλο, επισημαίνοντας ότι ο ίδιος ο Μασκ ήταν μετανάστης.

Ο Μασκ έγραψε στο X σε απάντηση: «Ο Dirty Sanchez είναι τύραννος και προδότης του λαού της Ισπανίας». Περίπου μιάμιση ώρα αργότερα, ενέτεινε την κριτική του, δημοσιεύοντας στο X: «Ο Σάντσεθ είναι ο πραγματικός φασίστας ολοκληρωτιστής».

Οι κυβερνήσεις ζυγίζουν τον αντίκτυπο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Οι κυβερνήσεις και οι ρυθμιστικές αρχές σε όλο τον κόσμο εξετάζουν τον αντίκτυπο του χρόνου που περνούν τα παιδιά μπροστά σε οθόνες στην ανάπτυξη και την ψυχική τους ευεξία.

«Τα παιδιά μας εκτίθενται σε έναν χώρο στον οποίο δεν προορίζονταν ποτέ να πλοηγηθούν μόνα τους… Δεν θα το δεχτούμε πλέον αυτό», δήλωσε ο Σάντσες στη Σύνοδο Κορυφής της Παγκόσμιας Κυβέρνησης στο Ντουμπάι. «Θα τα προστατεύσουμε από την ψηφιακή Άγρια Δύση».

Η Ισπανία ενώνεται με πέντε άλλες ευρωπαϊκές χώρες σε αυτό που ονόμασε «συνασπισμό όσων είναι πρόθυμοι να είναι ψηφιακοί» για τον συντονισμό και την επιβολή διασυνοριακών κανονισμών, δήλωσε ο Σάντσες, χωρίς να κατονομάσει τις χώρες, οι οποίες πρόκειται να πραγματοποιήσουν την πρώτη τους συνάντηση τις επόμενες ημέρες.

Μετάφραση: Μικαέλα Λαμπρινίδου

Πηγή: The Guardian, mediafax.ro, ertnews