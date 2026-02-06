Η Jaguar συνεχίζει την εξέλιξη του νέου ηλεκτρικού τετράπορτου GT μοντέλου της

Η Jaguar συνεχίζει εντατικά την εξέλιξη της νέας, αμιγώς ηλεκτρικής τετράθυρης GT, η οποία μπήκε στην επόμενη φάση χειμερινών δοκιμών σε ακραίες συνθήκες. Τα πρωτότυπα του μοντέλου δοκιμάζονται στον Αρκτικό Κύκλο, σε θερμοκρασίες που φτάνουν έως και τους –40 βαθμούς Κελσίου, στο πλαίσιο του πιο εκτεταμένου προγράμματος εξέλιξης που έχει πραγματοποιήσει ποτέ η βρετανική μάρκα.

Συνολικά, περίπου 150 πρωτότυπα οχήματα συμμετέχουν στο παγκόσμιο πρόγραμμα δοκιμών, διανύοντας εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Από καυτές ερημικές διαδρομές μέχρι παγωμένες λίμνες και προηγμένα εικονικά εργαστήρια. Ο στόχος είναι να δοκιμαστεί κάθε σύστημα στα όριά του, ώστε η νέα GT να αποτελέσει το πιο τεχνολογικά προηγμένο και ισχυρό μοντέλο παραγωγής στην ιστορία της Jaguar.

Οι δοκιμές στη Σουηδία δίνουν τη δυνατότητα στους μηχανικούς να ρυθμίσουν με ακρίβεια τα διαφορετικά προγράμματα οδήγησης, ώστε το αυτοκίνητο να συνδυάζει άμεση απόκριση με υψηλά επίπεδα άνεσης. Η νέα τετράθυρη GT θα βασίζεται σε εξελιγμένη ηλεκτρική αρχιτεκτονική, η οποία υπόσχεται οδηγική αίσθηση διαφορετική από κάθε άλλο ηλεκτρικό μοντέλο της αγοράς. Με ισχύ που θα ξεπερνά τους 1.000 ίππους, το νέο μοντέλο αναμένεται να γίνει το ισχυρότερο αυτοκίνητο δρόμου που έχει κατασκευάσει ποτέ η Jaguar. Η τετρακίνηση θα βασίζεται σε τρεις ηλεκτροκινητήρες, με σύστημα Intelligent Torque Vectoring για βέλτιστη κατανομή της ροπής και μέγιστη πρόσφυση σε κάθε συνθήκη.

Παράλληλα, οι μηχανικοί εξελίσσουν συστήματα όπως η τετραδιεύθυνση, η αερανάρτηση, τα ενεργά αμορτισέρ και ειδικά χειμερινά ελαστικά 23 ιντσών, με στόχο την κορυφαία άνεση και σταθερότητα. Σημαντικό ρόλο παίζει και το σύστημα ThermAssist, το οποίο μειώνει την κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση έως και 40%, βελτιώνοντας την αυτονομία σε χαμηλές θερμοκρασίες. Η παγκόσμια πρεμιέρα της νέας ηλεκτρικής τετράθυρης Jaguar GT αναμένεται μέσα στη χρονιά, σηματοδοτώντας τη νέα εποχή της μάρκας.