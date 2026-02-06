Ντόρια Βαρωσιώτου: Εκτός δικαστικής έδρας με απόφαση Συνταγματικού

Κατά πλειοψηφία (5-3) το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο, το οποίο συνέρχεται ως Ακυρωτικό Δευτεροβάθμιο Δικαστικό Συμβούλιο, απέρριψε την ένταση της Ντόριας Βαρωσιώτου αναφορικά με την απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου για μη επικύρωση του διορισμού της ως επαρχιακού δικαστή.

Τον περασμένο Ιούνιο, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο ενημέρωσε την Ντόρια Βαρωσιώτου ότι δεν θα μονιμοποιηθεί στη θέση του επαρχιακού δικαστή και οι υπηρεσίες της στο δικαστικό σώμα τερματίζονται. Η ενημέρωση έγινε μετά την συμπλήρωση της δοκιμαστικής περιόδου των δύο ετών.

Ακολούθως, καταχωρήθηκε ένσταση στις 8/7/25 με την οποία αμφισβητεί την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου.

Πριν από λίγο το Συνταγματικό Δικαστήριο ανακοίνωσε στην απόφασή του σύμφωνα με την οποία επικυρώνεται η απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου για τη μη μονιμοποίηση της Ντόριας Βαρωσιώτου.

Όπως τονίζεται στην απόφαση «η ενισταμένη γνώριζε ότι ο διορισμός της ήταν υπό δοκιμασία και έδωσε και τον προβλεπόμενο δικαστικό όρκο που αναφέρει ότι αναλαμβάνει καθήκοντα δικαστή υπό δοκιμασία». Σύμφωνα με την απόφαση της πλειοψηφίας, «δεν μπορεί να αμφισβητηθεί η έννοια του υπό δοκιμασία διορισμού. Η νομιμότητα του υπό δοκιμασία διορισμού επηρεάζει ή όχι την μονιμοποίηση. Αδιαμφησβήτητη είναι η εξουσία του Δικαστικού Συμβουλίου να προχωρήσει σε μη μονιμοποίηση».

Στην απόφαση του Δικαστηρίου γίνεται αναφορά και στα σφάλματα που περιέπεσε η Ντόρια Βαρωσιώτου, στο πλαίσιο της θανατικής ανάκρισης που πραγματοποίησε αναφορικά με τον θάνατο του εθνοφρουρού Θανάση Νικολάου, αναφορές που περιέχονται στην απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, κατόπιν του αιτήματος για ακύρωση του πορίσματος της θανατικής ανάκρισης που καταχώρησε ο ιατροδικαστής Πανίκος Σταυριανός.

Κατά την διαδικασία στο δικαστήριο αναγνώστηκε πρώτα η απόφαση της πλειοψηφίας.