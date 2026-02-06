Τα Νέα Home Internet Πλάνα της Cablenet έρχονται με Same-Day Internet και επιλογή Try & Buy!

Η Cablenet παρουσιάζει τα δύο νέα πλάνα Home Internet, το GigaMax Internet και Super 300M, φέρνοντας ακόμα πιο γρήγορες ταχύτητες, άμεση ενεργοποίηση και premium εμπειρία.

Η νέα πρόταση συνοδεύεται από Ενεργοποίηση Internet την Ίδια Μέρα, δίνοντας τη δυνατότητα στους πελάτες να συνδεθούν άμεσα, χωρίς αναμονή και χωρίς τις καθυστερήσεις που παραδοσιακά χαρακτήριζαν την αγορά. Παράλληλα, περιλαμβάνει την 30ήμερη δοκιμαστική περίοδο (Try & Buy), δίνοντας τη δυνατότητα στους πελάτες να δοκιμάσουν την υπηρεσία για 30 ημέρες, χωρίς δέσμευση, διαπιστώνοντας στην πράξη την ποιότητα και την απόδοσή της.

Η premium εμπειρία ολοκληρώνεται με την υπηρεσία Smart Wi-Fi+ της Cablenet — μια έξυπνη λύση οικιακής συνδεσιμότητας που, με προηγμένη Wi-Fi mesh τεχνολογία, εξασφαλίζει ισχυρό, σταθερό και απρόσκοπτο Wi-Fi σε κάθε γωνιά του σπιτιού με ασφάλεια.

Το GigaMax Internet προσφέρει ταχύτητα λήψης 1Gbps, ιδανική για απαιτητικές ψηφιακές ανάγκες όπως Ultra HD streaming, online gaming, τηλεργασία και cloud εφαρμογές. Επιπλέον οι συνδρομητές μπορούν να απολαύσουν το πρόγραμμα με 6 μήνες δωρεάν που είναι άμεσα προσβάσιμο σε 280Κ νοικοκυριά σε όλη την Κύπρο.

Για όσους αναζητούν μια γρήγορη, αξιόπιστη και οικονομική λύση για την καθημερινότητά τους, το Super 300M ξεχωρίζει, προσφέροντας υψηλή απόδοση και εξαιρετική σχέση ποιότητας-τιμής.

«Το Internet υψηλών επιδόσεων δεν αποτελεί πλέον πολυτέλεια, αλλά βασική ανάγκη της σύγχρονης ζωής», δήλωσε ο Ιωάννης Μαυρίδης, CEO της Cablenet. «Η εργασία, η εκπαίδευση, η ψυχαγωγία και η επικοινωνία εξαρτώνται άμεσα από τη συνδεσιμότητα. Οι πελάτες δεν είναι πλέον διατεθειμένοι — ούτε μπορούν — να περιμένουν μέρες για να συνδεθούν. Γι’ αυτό έχουμε εισάγει την Ενεργοποίηση Internet την Ίδια Μέρα. Και με την εγγύηση 30 ημερών Try & Buy, τους δίνουμε την ελευθερία να δοκιμάσουν τις υπηρεσίες μας χωρίς μακροχρόνιες δεσμεύσεις. Αυτό είναι το πραγματικό νόημα μίας πελατοκεντρικής εμπειρίας».

«Η έμφαση που δίνουμε δεν περιορίζεται απλώς στην ταχύτητα. Επενδύουμε σημαντικά στην ενίσχυση του δικτύου πρόσβασής μας, στη αναβάθμιση των υποδομών και στην εφαρμογή πρακτικών παρακολούθησης και συντήρησης, δρώντας πάντα πριν υπάρξει ανάγκη . Σε συνδυασμό με τις άρτια εκπαιδευμένες τεχνικές μας ομάδες, αυτή η προσέγγιση εξασφαλίζει σταθερή, υψηλής ποιότητας σύνδεση και γρήγορη, εξειδικευμένη υποστήριξη, ακριβώς ό,τι περιμένουν και αξίζουν οι συνδρομητές μας». Πρόσθεσε ο Μιχάλης Περικλέους, Chief Access Network Officer.

Τα νέα πλάνα Home Internet είναι διαθέσιμα σε Παγκύπρια βάση, σε όλα τα καταστήματα Cablenet, καλώντας στο τηλεφωνικό κέντρο στο 130 καθώς και online, και σηματοδοτούν το επόμενο καθοριστικό βήμα στη στρατηγική μετασχηματισμού της εταιρείας. Μέσα από αναβαθμισμένες ταχύτητες, πιο έξυπνες λύσεις συνδεσιμότητας και απλοποιημένες διαδικασίες, η Cablenet συνεχίζει να επενδύει σε πλήρως πελατοκεντρικές υπηρεσίες, προσφέροντας μεγαλύτερη αξία και μια σύγχρονη εμπειρία Internet για κάθε σπίτι.