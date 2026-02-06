Εξελίξεις στην ΚΟΠ: Καταχωρήθηκε από την Νομική Υπηρεσία, υπόθεση κατά του Γιώργου Κούμα για το ασυμβίβαστο

Η Νομική Υπηρεσία καταχώρησε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, ποινική υπόθεση για το ασυμβίβαστο αξιωματούχου της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου.

Η υπόθεση καταχωρίστηκε χθες και αφορά ένα φυσικό και δύο νομικά πρόσωπα.

Η Νομική Υπηρεσία επιβεβαίωσε στο Ρικ την πληροφορία, χωρίς να δώσει περαιτέρω πληροφορίες για το περιεχόμενο του κατηγορητηρίου.

Ο Γενικός Εισαγγελέας είχε δώσει οδηγίες για ποινική διερεύνηση και είχε διορίσει ως ανεξάρτητη ποινική ανακρίτρια την πρώην ανώτερη επαρχιακή Δικαστή Αλεξάνδρα Λυκούργου, η οποία διεξήγαγε έρευνα με ομάδα τεσσάρων ανακριτών του ΤΑΕ.

Το πόρισμα παραδόθηκε στη Νομική Υπηρεσία στις αρχές Σεπτεμβρίου.

