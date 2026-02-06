Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Εξελίξεις στην ΚΟΠ: Καταχωρήθηκε από την Νομική Υπηρεσία, υπόθεση κατά του Γιώργου Κούμα για το ασυμβίβαστο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η Νομική Υπηρεσία επιβεβαίωσε στο ΡΙΚ την πληροφορία, χωρίς να δώσει περαιτέρω πληροφορίες.

Η Νομική Υπηρεσία καταχώρησε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, ποινική υπόθεση για το ασυμβίβαστο αξιωματούχου της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου.

Η υπόθεση καταχωρίστηκε χθες και αφορά ένα φυσικό και δύο νομικά πρόσωπα.

Η Νομική Υπηρεσία επιβεβαίωσε στο Ρικ την πληροφορία, χωρίς να δώσει περαιτέρω πληροφορίες για το περιεχόμενο του κατηγορητηρίου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ο Γενικός Εισαγγελέας είχε δώσει οδηγίες για ποινική διερεύνηση και είχε διορίσει ως ανεξάρτητη ποινική ανακρίτρια την πρώην ανώτερη επαρχιακή Δικαστή Αλεξάνδρα Λυκούργου, η οποία διεξήγαγε έρευνα με ομάδα τεσσάρων ανακριτών του ΤΑΕ.

Το πόρισμα παραδόθηκε στη Νομική Υπηρεσία στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Πηγή: Ραδιόφωνο ΡΙΚ

Tags

ΕΙΔΗΣΕΙΣΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΜΑΣΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥΣΚΑΝΔΑΛΟ ΚΟΠ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα