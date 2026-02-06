Σύνδεσμος Ακινήτων: Χαιρετίζει πρωτοβουλία ενίσχυσης πλαισίου για ξέπλυμα

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, η ενέργεια αυτή αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα για τη θωράκιση της κυπριακής οικονομίας και την ενίσχυση της διαφάνειας σε έναν σημαντικό πυλώνα της.

Ο Σύνδεσμος Ανάπτυξης Ακινήτων εκφράζει τη στήριξη του στην πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομικών να προχωρήσει σε ενίσχυση του νομοθετικού πλαισίου για την παρεμπόδιση και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, με προτεινόμενες ρυθμίσεις που αφορούν και τον τομέα των ακινήτων.

Ένα ισχυρό και ξεκάθαρο πλαίσιο λειτουργίας, τονίζει, ενδυναμώνει την εμπιστοσύνη των πολιτών, των επαγγελματιών και των επενδυτών, ενώ συμβάλλει στη διατήρηση της αξιοπιστίας της χώρας σε διεθνές επίπεδο.

Καταλήγοντας σημειώνει ότι η ενίσχυση των μηχανισμών πρόληψης και ελέγχου με στόχο την μείωση του κινδύνου ξεπλύματος χρήματος, λειτουργεί προστατευτικά για την αγορά, προάγει τον υγιή ανταγωνισμό και διασφαλίζει ότι οι συναλλαγές πραγματοποιούνται με διαφάνεια και υπευθυνότητα.

Ο Σύνδεσμος Ανάπτυξης Ακινήτων στηρίζει κάθε προσπάθεια που ενισχύει τη θεσμική επάρκεια και την αξιοπιστία της χώρας μας. Πιστεύει ότι τέτοιες πρωτοβουλίες δημιουργούν ένα πιο ασφαλές και σταθερό περιβάλλον για την επιχειρηματική δραστηριότητα, προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας συνολικά.

 

 

