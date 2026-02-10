Η νέα ηλεκτρική Mercedes-Benz CLA είναι το ασφαλέστερο μοντέλο στην κατηγορία της

Η νέα αμιγώς ηλεκτρική Mercedes-Benz CLA κατέκτησε την κορυφή των δοκιμών ασφάλειας του οργανισμού Euro NCAP για το 2025, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική φήμη της γερμανικής μάρκας στον τομέα της παθητικής και ενεργητικής ασφάλειας. Το μοντέλο απέσπασε την ανώτατη βαθμολογία των πέντε αστέρων και αναδείχθηκε «Best Performer» της χρονιάς, σημειώνοντας τις καλύτερες συνολικές επιδόσεις ανάμεσα σε όλα τα αυτοκίνητα που αξιολογήθηκαν, ανεξαρτήτως κατηγορίας.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των δοκιμών, η CLA πέτυχε κορυφαίες βαθμολογίες και στους τέσσερις βασικούς τομείς που εξετάζει ο οργανισμός: την προστασία ενηλίκων επιβατών, την προστασία παιδιών, την ασφάλεια ευάλωτων χρηστών του δρόμου, αλλά και την αποτελεσματικότητα των συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης. Με αυτό τον τρόπο, δεν περιορίστηκε μόνο στην πρωτιά της κατηγορίας των μικρών οικογενειακών αυτοκινήτων, αλλά κατέκτησε την πρώτη θέση συνολικά για το 2025.

Η διάκριση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν ληφθεί υπόψη ότι το 2024 τον τίτλο του ασφαλέστερου μοντέλου είχε κερδίσει η Mercedes-Benz E-Class, δείχνοντας τη συνέπεια της εταιρείας στη διατήρηση υψηλών προτύπων ασφάλειας σε όλη τη γκάμα της. Όπως τονίζει η ίδια η Mercedes-Benz, η νέα CLA σχεδιάστηκε από την αρχή με γνώμονα τις πιο σύγχρονες απαιτήσεις ασφάλειας. Η μάρκα υποστηρίζει ότι η φιλοσοφία της δεν περιορίζεται στην προστασία των επιβατών, αλλά επεκτείνεται σε όλους τους χρήστες του δρόμου. Για τον λόγο αυτό, το μοντέλο εξοπλίζεται με προηγμένα συστήματα υποβοήθησης, τα οποία μπορούν να προλάβουν μεγάλο αριθμό ατυχημάτων πριν καν συμβούν.

Σε περίπτωση σύγκρουσης, η δομή του αμαξώματος, οι ζώνες παραμόρφωσης και τα συστήματα συγκράτησης έχουν σχεδιαστεί ώστε να μειώνεται όσο το δυνατόν περισσότερο ο κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού. Η εταιρεία επισημαίνει ότι η ασφάλεια αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της ταυτότητάς της εδώ και δεκαετίες, με πολλές τεχνολογίες που σήμερα θεωρούνται δεδομένες να έχουν παρουσιαστεί για πρώτη φορά σε μοντέλα της. Το αποτέλεσμα του Euro NCAP επιβεβαιώνει τη στρατηγική της Mercedes-Benz, η οποία επιδιώκει σε κάθε νέα γενιά μοντέλων να προσφέρει το ασφαλέστερο αυτοκίνητο της κατηγορίας του, σε μια περίοδο που η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση συνοδεύεται και από νέα τεχνολογικά δεδομένα στον τομέα της ασφάλειας.