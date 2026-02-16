«Καλπάζει» η Κίνα: Αυτό είναι το μεγαλύτερο ιπτάμενο αυτοκίνητο στον κόσμο (φώτο)

Η AutoFlight, με έδρα τη Σαγκάη, που υποστηρίζεται από την Contemporary Amperex Technology (CATL), τον μεγαλύτερο κατασκευαστή μπαταριών ηλεκτρικών οχημάτων παγκοσμίως, αποκάλυψε το Matrix - ένα ηλεκτρικό αεροσκάφος κάθετης απογείωσης και προσγείωσης (eVTOL) κατηγορίας πέντε τόνων, το οποίο χαρακτηρίζει ως το μεγαλύτερο του είδους του στον κόσμο. Η παρουσίαση συνοδεύτηκε από επίδειξη πτήσης σε δοκιμαστική εγκατάσταση στο Κουνσάν, γειτονική πόλη της Σαγκάης.

Με άνοιγμα φτερών 20 μέτρων, μήκος 17,1 μέτρα και ύψος 3,3 μέτρα, το Matrix διατίθεται σε δύο εκδόσεις: μία για επιβατικές μεταφορές και μία για βαρέως τύπου logistics. Η επιβατική εκδοχή μπορεί να μεταφέρει έως και 10 άτομα, ανεβάζοντας σημαντικά τον πήχη σε μια αγορά όπου τα περισσότερα eVTOL κινούνται μεταξύ 1,5 και 3 τόνων και φιλοξενούν τέσσερις έως έξι επιβάτες.

Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, δέκα κυβερνητικά τμήματα, μεταξύ των οποίων η ρυθμιστική αρχή αγοράς και το υπουργείο Μεταφορών, δημοσίευσαν κατευθυντήριες γραμμές για τη θέσπιση βασικών προτύπων έως το 2027 και περισσότερων από 300 προτύπων έως το 2030. Το πλαίσιο θα καλύπτει πέντε βασικούς τομείς: αεροσκάφη, υποδομές, διαχείριση εναέριας κυκλοφορίας, εποπτεία ασφάλειας και σενάρια εφαρμογών.

Η AutoFlight, που ιδρύθηκε το 2017, έχει επικεντρωθεί αρχικά στις μεταφορές φορτίου, ωστόσο βλέπει τεράστιες προοπτικές και στις επιβατικές πτήσεις. Σύμφωνα με τον ανώτερο αντιπρόεδρο της εταιρείας, Xie Jia, τα επιβατικά αεροσκάφη αντιπροσωπεύουν ήδη το 70% των συνολικών παραγγελιών, παρότι η διαδικασία πιστοποίησης βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Η εταιρεία εκτιμά ότι θα εξασφαλίσει την απαραίτητη πιστοποίηση για επιβατική χρήση μέσα στα επόμενα ένα έως δύο χρόνια.

Για την εμπορική εκμετάλλευση, τα eVTOL πρέπει να λάβουν τρεις εγκρίσεις: Πιστοποιητικό Τύπου για τον σχεδιασμό, Πιστοποιητικό Παραγωγής για την κατασκευή και Πιστοποιητικό Πτητικής Ικανότητας για κάθε μεμονωμένο αεροσκάφος. Η AutoFlight έχει ήδη ξεκινήσει να δέχεται παραγγελίες για μελλοντική παράδοση της επιβατικής έκδοσης, αναμένοντας την πλήρη πιστοποίηση.

Στη γκάμα της εταιρείας περιλαμβάνονται ήδη τα μοντέλα CarryAll για αυτόνομες μεταφορές logistics και Prosperity για αερομεταφορές επιβατών. Το δίτονο φορτηγό eVTOL CarryAll έχει εξασφαλίσει και τα τρία πιστοποιητικά στην Κίνα, καθιστώντας το το μοναδικό eVTOL κατηγορίας τόνου παγκοσμίως με πλήρη ρυθμιστική έγκριση.

Πρόσφατα μάλιστα πραγματοποίησε την πρώτη διαδημοτική πτήση μεταφοράς φορτίου για eVTOL αυτής της κατηγορίας, μεταφέροντας χυμό μύρτιλου και δέματα από την πόλη Αντσίνγκ στην Χεφέι, στην επαρχία Ανχούι, διανύοντας 160 χιλιόμετρα σε μόλις μία ώρα.

Η ταχεία ανάπτυξη της AutoFlight στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στη συνεργασία της με την CATL, η οποία κατέχει το 38% της εταιρείας και παρέχει άμεση τεχνική υποστήριξη στην έρευνα και εξέλιξη των μπαταριών.

Το 2026 θεωρείται κομβική χρονιά για τον κλάδο, καθώς οι κατασκευαστές eVTOL καλούνται να μετατρέψουν τα πρωτότυπα σε εμπορικά προϊόντα, με τις τοπικές κυβερνήσεις και τις αυτοκινητοβιομηχανίες να ωθούν τις μεταφορές χαμηλού ύψους πιο κοντά στην εμπορική πραγματικότητα.

Σύμφωνα με την ερευνητική εταιρεία CCID Consulting, η Κίνα ενδέχεται να δει το πρώτο ιπτάμενο αυτοκίνητο να μεταφέρει επιβάτες με εισιτήριο ήδη μέσα στο 2026, με επτά κατασκευαστές να αναμένεται να ξεκινήσουν παραδόσεις πριν από το τέλος της χρονιάς.

Μακροπρόθεσμος στόχος της AutoFlight είναι ο «εκδημοκρατισμός» των αιθέρων. Όπως σημείωσε ο Xie, το κόστος αερομεταφοράς θα μπορούσε μελλοντικά να συγκριθεί με υπηρεσίες επίγειας μετακίνησης υψηλής κατηγορίας, αν και η μαζική εφαρμογή απέχει ακόμη τρία έως πέντε χρόνια. «Η πραγματικά μαζική ανάπτυξη θα έρθει όταν ξεκινήσει η εμπορική αξιοποίηση των επιβατικών αεροσκαφών», ανέφερε.

Παράλληλα, η εταιρεία στρέφει το βλέμμα της και στις αγορές του εξωτερικού, ιδίως σε περιοχές με λιγότερο ανεπτυγμένες υποδομές. Για τις εμπορευματικές μεταφορές, η ζήτηση εκτιμάται ότι είναι ισχυρότερη εκτός Κίνας, ιδιαίτερα σε νησιωτικά κράτη και ορεινές περιοχές.

Η Βορειοανατολική Ασία, η Νοτιοανατολική Ασία και η Μέση Ανατολή αποτελούν βασικούς στόχους επέκτασης, με την εταιρεία να εκφράζει την πεποίθηση ότι η ανάπτυξή της θα είναι εξαιρετικά ταχεία και ότι θα συγκαταλέγεται στους πλέον προηγμένους παίκτες του κλάδου.

Πηγή: carandmotor.gr