Το κλασικό Defender μπορεί να συνδυάσει τη σύγχρονη πολυτέλεια και εξατομίκευση

Η Land Rover Classic, το επίσημο τμήμα της μάρκας για την αποκατάσταση και εξατομίκευση του θρυλικού Defender, ανακοίνωσε μια νέα δυνατότητα που απευθύνεται στους πιο απαιτητικούς συλλέκτες. Πλέον μπορεί να δημιουργήσει ένα Classic Defender V8 σε οποιονδήποτε χρωματικό και εσωτερικό συνδυασμό που αντιστοιχεί στο σύγχρονο Defender OCTA, το κορυφαίο και πιο ακραίο μοντέλο επιδόσεων της σύγχρονης οικογένειας Defender. Με αυτό τον τρόπο, η μάρκα επιβεβαιώνει ότι η κληρονομιά του Defender μπορεί να συνδυαστεί με την πιο σύγχρονη πολυτέλεια και εξατομίκευση.

Η νέα αυτή επιλογή αφορά τα Classic Defender V8 σε εκδόσεις 90 ή 110 Station Wagon, καθώς και το ιδιαίτερα δημοφιλές 90 Soft Top. Με έμπνευση από το OCTA, προστίθενται πέντε νέες εξωτερικές αποχρώσεις στο πρόγραμμα εξατομίκευσης ενώ η διαδικασία βαφής αποτελεί από μόνη της ένα έργο τέχνης. Κάθε Classic Defender V8 περνά περίπου 300 ώρες στο βαφείο, με σχολαστική προετοιμασία, ακριβή αντιστοίχιση χρώματος και τελικό γυάλισμα. Όλες οι αποχρώσεις διατίθενται είτε σε γυαλιστερό φινίρισμα είτε σε ειδικά εξελιγμένο σατινέ, ώστε να ταιριάζει με το προαιρετικό Matte Protective Film του Defender OCTA.

Για πρώτη φορά, η Land Rover Classic προσφέρει και νέες επιλογές εσωτερικού εμπνευσμένες από το OCTA. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν τα ελαφριά Ultrafabrics™ PU σε αποχρώσεις Khaki Green, Light Cloud και Lunar, καθώς και η semi-aniline δερμάτινη επένδυση Burnt Sienna. Για όσους προτιμούν πιο σκοτεινή αισθητική, διατίθεται και Ebony leather, όπως στο OCTA Black. Οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν χειροποίητα θερμαινόμενα καθίσματα Recaro και να συνεργαστούν με την ομάδα σχεδιασμού της Land Rover Classic ώστε να αναπαραχθούν πιστά οι χρωματικές λεπτομέρειες στο τιμόνι, το ταμπλό και τις επενδύσεις. Επιπλέον, νέες επιλογές εξοπλισμού περιλαμβάνουν γυαλιστερή μαύρη μάσκα εμπνευσμένη από το OCTA, καθώς και επιγραφές στο καπό από chopped carbon fibre.

Κάθε Classic Defender V8 κατασκευάζεται κατά παραγγελία, βασισμένο σε όχημα/δότη χρονολογίας από το 2012 έως το 2016, πλήρως αποκατεστημένο και αναβαθμισμένο με τον V8 των 5.0 λίτρων και 405 ίππων. Όλα τα μοντέλα διαθέτουν αυτόματο κιβώτιο ZF 8 σχέσεων, sport mode, ειδική ανάρτηση, αναβαθμισμένο σύστημα διεύθυνσης και ισχυρότερα φρένα. Μαζί και με επιλογές όπως αναβαθμισμένο infotainment, crystal lighting pack, πέντε σχέδια ζαντών σε 11 φινιρίσματα και adventure αξεσουάρ, και πολλά άλλα.