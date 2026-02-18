Αύξηση 16% στη χειμερινή αεροπορική κίνηση αεροδρομίων

Αύξηση της τάξης του 16% σημειώνει φέτος η χειμερινή αεροπορική κίνηση στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου, σε σύγκριση με τους αντίστοιχους μήνες της προηγούμενης περιόδου, δηλαδή Νοέμβριο – Ιανουάριο, δήλωσε στο ΚΥΠΕ η Μαρία Κουρούπη, Director Αεροπορικής Ανάπτυξης, Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Hermes Airports.

Σε συνέντευξή της στο ΚΥΠΕ, η κ. Κουρούπη σημείωσε ότι «η αεροπορική κίνηση και η συνδεσιμότητα της Κύπρου βρίσκεται σε ανοδική πορεία και αυτή τη χειμερινή περίοδο κάτι που οφείλεται σε μια συλλογική προσπάθεια της τουριστικής βιομηχανίας αρχίζοντας από τις συμφωνίες που έχουμε πετύχει με αεροπορικές εταιρείες κλειδιά, οι οποίες μπορούν να αναπτύξουν την ολόχρονη συνδεσιμότητα».

Φέτος, είπε η κ. Κουρούπη, σημειώνεται μια αύξηση της τάξης του 16% σε σχέση με τους αντίστοιχους μήνες της προηγούμενης χειμερινής περιόδου (Νοέμβριος 2024-Ιανουάριος 2025) έναντι αυτής της περιόδου (Νοέμβριος 2025-Ιανουάριος 2026)».

Απαντώντας σε ερώτηση για τις αερογραμμές που χρησιμοποιούν τα αεροδρόμια καθώς και τους προορισμούς η κ. Κουρούπη είπε πως «κατά τη χειμερινή περίοδο στο αεροδρόμιο Λάρνακας εκτελούν πτήσεις συνολικά 30 αερογραμμές προς 54 προορισμούς σε 33 χώρες».

«Στις επιλογές του κοινού από τη Λάρνακα εντάχθηκαν 4 νέες αγορές δηλαδή η Ισπανία, το Βέλγιο, η Σλοβακία και η Βόρεια Μακεδονία και 10 προορισμοί για πρώτη φορά τη χειμερινή περίοδο για Βαρκελώνη, Βρυξέλλες, Μπρατισλάβα, Σκόπια, Βενετία, Ηράκλειο, Τιμισοάρα, Σουτσεάβα, Κλουζ και Γκιουμρί», ανέφερε.

Για το αεροδρόμιο Πάφου, σημείωσε πως «κατά τη χειμερινή περίοδο εκτελούνται πτήσεις από 8 αερογραμμές προς 35 προορισμούς σε 17 χώρες». «Πέραν της επαναφοράς του δρομολογίου Πάφος– Αμμάν που είχε διακοπεί, έχουν προστεθεί και 2 νέοι προορισμοί, το Ντίσελντορφ και η Χάιφα», είπε.

Σε ερώτηση κατά πόσον υπάρχει πιθανότητα να επηρεαστεί η αεροπορική και τουριστική κίνηση στην Κύπρο, από την κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή, η κ. Κουρούπη απάντησε πως «ο τομέας του τουρισμού είναι από τη φύση του ευαίσθητος σε γεωπολιτικές εξελίξεις και κάθε ένταση είτε όσον αφορά την περιοχή είτε σχετίζεται με σημαντικές αγορές για την Κύπρο, μπορεί να επηρεάσει τις ταξιδιωτικές ροές».

«Σε αυτή τη φάση, δεν διαφαίνεται επίπτωση στην αεροπορική κίνηση προς την Κύπρο», πρόσθεσε.

Πέραν τούτου, συνέχισε «πιθανές αναταραχές στην ευρύτερη περιοχή μπορεί να επηρεάσουν προσωρινά τα σχέδια πτήσεων αεροπορικών εταιρειών αφού ενδεχομένως θα κληθούν να αποφύγουν συγκεκριμένους εναέριους χώρους». «Αυτό μπορεί να προσθέσει χρόνο σε πτήσεις ή μπορεί να αναγκάσει εταιρείες να πραγματοποιήσουν στάσεις ανεφοδιασμού στην Κύπρο», σημείωσε.

Η κ. Κουρούπη ανέφερε επίσης ότι «ακόμα και σε ταραχώδεις περιόδους έχουμε αποδείξει ότι η χώρα μας και ειδικότερα τα αεροδρόμιά μας μπορούν να λειτουργήσουν ως "γέφυρες ειρήνης" εξυπηρετώντας με επιπλέον πτήσεις και άλλες διευθετήσεις, τις ανάγκες επαναπατρισμού κατοίκων χωρών που επηρεάζονται από τις συρράξεις».

Διαχρονική συνεργασία με κράτος και φορείς τουρισμού

Σε άλλη ερώτηση απάντησε πως «η Hermes airports υλοποιεί εδώ και αρκετά χρόνια στρατηγική ανάπτυξης της συνδεσιμότητας και της επιβατικής κίνησης και μέρος αυτής της στρατηγικής είναι η διαχρονική συνεργασία με άλλους φορείς του τουρισμού και βεβαίως με το Κράτος».

Ως εκ τούτου, ανέφερε, «προσπαθούμε να υπάρχουν όσο το δυνατό κοινοί στόχοι στις αγορές και στις αεροπορικές εταιρείες που στοχεύουμε, να υπάρχει κοινή γλώσσα και να υπάρχει αλληλοσυμπλήρωση στη στήριξη που δίνεται στις προωθητικές καμπάνιες στις οποίες συμμετέχουμε».

Σε αυτό το πλαίσιο, σημείωσε η κ. Κουρούπη, «διοργανώνονται εξειδικευμένα συνέδρια για αεροπορικές εταιρείες και αεροδρόμια όπως τα Routes και το Connect στα οποία το Υφυπουργείο Τουρισμού συμμετέχει μαζί μας».

Ανέφερε επίσης ότι διοργανώνονται και διάφορες τουριστικές εκθέσεις όπου στις κυριότερες από αυτές συμμετέχει η Hermes, με το Υφυπουργείο Τουρισμού, τους ξενοδόχους και άλλους τουριστικούς φορείς.

Σημείωσε ακόμα ότι «αυτή η συντονισμένη παρουσία και στόχευση διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στα θετικά αποτελέσματα που καταγράφονται την τελευταία πενταετία παρόλες τις προκλήσεις».

Με την καλή επικοινωνία, πρόσθεσε, «υπάρχει γρήγορη αλληλοενημέρωση και καλά αντανακλαστικά και αυτό φάνηκε ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσεων, όπου δημιουργούνται συνέργειες στις προωθητικές ενέργειες, στα μηνύματα και στο περιεχόμενο».

Σε ερώτηση κατά πόσον λόγω της εγγύτητας της Κύπρου με τη Μέση Ανατολή υπάρχουν σχεδιασμοί για συνεργασία με άλλες αεροπορικές εταιρείες της περιοχής, για να καταστεί η Κύπρος κόμβος μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων, εξήγησε πως «άλλες οι προϋποθέσεις για δημιουργία κόμβου μεταφοράς επιβατών και άλλες για τα εμπορεύματα».

Για τα εμπορεύματα, σημείωσε ότι «ως διαχειρίστρια εταιρεία αναλάβαμε και στο παρελθόν μια σειρά από πρωτοβουλίες για την προσέλκυση επενδύσεων προς αυτή την κατεύθυνση». Ωστόσο, όπως ανέφερε, «οι συγκεκριμένες προσπάθειες δεν έφεραν αποτέλεσμα είτε λόγω αμυδρού επενδυτικού ενδιαφέροντος είτε μη υλοποιήσιμων προδιαγραφών που τέθηκαν».

Αναφορά έκανε η κ. Κουρούπη σε μελέτη που εκπονήθηκε το 2021 για λογαριασμό της Hermes Airports από διεθνή ανεξάρτητο οίκο «την οποία και κοινοποιήσαμε στο Κράτος». «Από ότι έχουμε δει στον Τύπο, αρκετά από τα συμπεράσματα αυτής της μελέτης καθώς και η γενική στρατηγική κατεύθυνση φαίνεται να υιοθετούνται από το Κράτος το οποίο αντιλαμβάνομαι ότι θα προχωρήσει σε επικαιροποίηση της», είπε.

Σημείωσε ακόμα ότι «ανεξαρτήτως των συμπερασμάτων των μελετών, παραμένει ένα δομικό ζήτημα που επηρεάζει το επενδυτικό ενδιαφέρον, δηλαδή η διάρκεια της Συμφωνίας Παραχώρησης». Σύμφωνα με την ίδια «η ανάγκη για θεσμικές πρόνοιες που θα διασφαλίζουν τη συνέχεια και τη βιωσιμότητα των επενδύσεων και πέραν της τρέχουσας περιόδου, αποτελεί σημαντικό παράγοντα για μια επιτυχή εξέλιξη σε αυτά τα θέματα».

Επένδυση 170 εκατ. ευρώ για επέκταση αεροδρομίων

Όσον αφορά τα έργα για επέκταση των αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου, η Director Αεροπορικής Ανάπτυξης, Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Hermes Airports είπε πως «τα έργα της Φάσης Β' ανάπτυξης των δύο αεροδρομίων της Κύπρου, βρίσκονται σε εξέλιξη από τα τέλη Μαρτίου του περασμένου χρόνου». «Οι εργασίες προχωρούν βάσει του καθορισμένου χρονοδιαγράμματος και περιλαμβάνουν τα έργα που έχουν συμφωνηθεί με το Κράτος», είπε.

Στη Λάρνακα, συνέχισε «η ολοκλήρωσή τους έχει τοποθετηθεί σε ορίζοντα 30 μηνών από την ημέρα έναρξης τους, ενώ στην Πάφο εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν 27 μήνες». «Πρόκειται για επένδυση συνολικού ύψους 170 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από τη Hermes Airports», είπε.

Αναφερόμενη στη νέα φάση ανάπτυξης, είπε πως αυτή «περιλαμβάνει εκτεταμένες παρεμβάσεις». Στο αεροδρόμιο Λάρνακας, ανέφερε, «προβλέπεται η δημιουργία νέας πτέρυγας συνδεδεμένης με το υφιστάμενο κτήριο -η οποία θα έχει επιπλέον πύλες επιβίβασης και αποβίβασης, επιπρόσθετων ιμάντων αποσκευών, μετακίνηση του διαβατηριακού ελέγχου και του ελέγχου ασφαλείας σε νέους χώρους καθώς και επέκταση της εμπορικής περιοχής». Παράλληλα, πρόσθεσε, «αυξάνονται οι θέσεις στάθμευσης αεροσκαφών».

Για το αεροδρόμιο Πάφου η κ. Κουρούπη είπε πως «η χωρητικότητα του τερματικού σταθμού θα ενισχυθεί κατά 30%, ενώ προβλέπεται και επέκταση του νότιου παράλληλου τροχοδρόμου».

Ανέφερε επίσης ότι «βασική μας πρόκληση και την ίδια στιγμή προτεραιότητα, αποτελεί η απρόσκοπτη λειτουργία των αεροδρομίων καθ’ όλη τη διάρκεια των έργων».

«Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα απαιτητικό εγχείρημα, καθώς όλες οι εργασίες υλοποιούνται σε πλήρως ενεργό και επιχειρησιακό περιβάλλον, χωρίς να διακόπτεται ούτε στιγμή η λειτουργία των αεροδρομίων», επισήμανε.

Ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών, συνέχισε «προχωρούμε όπου απαιτείται σε προσαρμογές διαδικασιών ή σε μετακινήσεις υπηρεσιών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην έγκαιρη και συστηματική ενημέρωση του επιβατικού κοινού για οποιεσδήποτε διευθετήσεις απαιτούνται».

«Ο σωστός σχεδιασμός και η προσεκτική προετοιμασία μάς επιτρέπουν να διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά τις προκλήσεις που προκύπτουν, διατηρώντας το υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης, φιλοξενίας και επαγγελματισμού που αξίζουν οι επιβάτες και οι επισκέπτες μας» κατέληξε η κ. Κουρούπη.

