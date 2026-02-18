Η Πολωνία απαγόρευσε την είσοδο κινεζικής κατασκευής οχημάτων σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις εξαιτίας ανησυχιών ότι οι αισθητήρες που διαθέτουν τα οχήματα αυτά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη συγκέντρωση ευαίσθητων δεδομένων, ανακοίνωσε χθες, Τρίτη, το βράδυ ο πολωνικός στρατός.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατού, τα οχήματα αυτά θα μπορούν ωστόσο να εισέρχονται σε ασφαλείς εγκαταστάσεις εφόσον απενεργοποιούνται συγκεκριμένες λειτουργίες και εφόσον υπάρχουν άλλες εγγυήσεις οι οποίες απαιτούνται βάσει των κανονισμών ασφαλείας κάθε εγκατάστασης.

Για να περιορισθεί ο κίνδυνος να αποκαλυφθούν εμπιστευτικές πληροφορίες, οι ένοπλες δυνάμεις έχουν επίσης απαγορεύσει τη σύνδεση εταιρικών τηλεφώνων με συστήματα ψυχαγωγίας και ενημέρωσης σε οχήματα που κατασκευάζονται στην Κίνα.

Οι περιορισμοί δεν ισχύουν για στρατιωτικές εγκαταστάσεις με δημόσια πρόσβαση, όπως νοσοκομεία, κλινικές, βιβλιοθήκες, εισαγγελικά γραφεία ή λέσχες φρουράς, ανακοίνωσε ο στρατός.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, τα μέτρα είναι προληπτικά και ευθυγραμμίζονται με πρακτικές που χρησιμοποιούνται από μέλη του ΝΑΤΟ και άλλους συμμάχους ώστε να εξασφαλισθούν υψηλές προδιαγραφές προστασίας της αμυντικής υποδομής.

ΠΗΓΗ: KYΠΕ