Μπορούμε να βγάλουμε τις γρατζουνιές στο αμάξι μας με οδοντόκρεμα;

Το καρέ της φωτογραφίας αντιπροσωπεύει μια κατάσταση, που μπορεί να μας χαλάσει τη διάθεση ανά πάσα στιγμή. Παρκάρισμα δίπλα σε κολωνάκι, άνοιγμα πόρτας χωρίς να το έχουμε δει, «μπαμ» και η ζημιά έγινε στο άψε σβήσε. Φυσικά, δεν πρέπει να ξεχνάμε το παρκάρισμα στο σούπερ μάρκετ και τις πάσης φύσεως καταστάσεις, που ενδέχεται να μας αφήσουν σουβενίρ στο αμάξωμα. Οι γρατζουνιές, δυστυχώς, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας ενός αυτοκινήτου.

Μοναδικές εξαιρέσεις τα συλλεκτικά και τα supercars, που κλειδώνονται για πάντα στα γκαράζ. Σε κάθε, μα κάθε, άλλη περίπτωση, αν κυκλοφορεί τότε, κάποια στιγμή, θα γρατζουνιστεί. Όσο προσεκτικοί κι αν είμαστε, όσο κι αν βγάζουμε το κεφάλι από το παράθυρο και να κατεβάζουμε καθρέφτες για να ελέγξουμε τυχόν κολωνάκια, ένα άνοιγμα πόρτας από τη διπλανή θέση στάθμευσης υπόθεση είναι. Παρόλα αυτά, δεν χρειάζεται να αρχίζουμε τα «ευχολόγια», ούτε να τρέξουμε κατευθείαν σε φαναρτζή ή μαγαζί με είδη αυτοκινήτου, ώστε να προμηθευτούμε αλοιφές. Μια επίσκεψη στο μπάνιο μας, μπορεί να αρκεί!

Η οδοντόκρεμα είναι γνωστή για τις ευεργετικές της ιδιότητες στο ξεθάμπωμα των φαναριών, ωστόσο δύναται να αποτελέσει βάλσαμο και για τις γρατζουνιές. Βέβαια, δεν κάνουν όλες οι οδοντόπαστες. Για τη «θεραπεία» του αμαξώματος, θα πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά προϊόν λεύκανσης. Οι εν λόγω οδοντόκρεμες αλληλοεπιδρούν καλύτερα με το χρώμα, καθώς περιέχουν μικροσκοπικά λειαντικά στοιχεία. H περιεκτικότητά τους καθορίζεται από το δείκτη RDA (Relative Dentin Abrasivity / Σχετική Αποτριπτικότητα Οδοντίνης), που συνήθως κυμαίνεται μεταξύ 4 και 200. Όσο υψηλότερος, τόσο ισχυρότερη η λευκαντική δύναμη της οδοντόπαστας, αλλά και η οξύτητά της. Οπότε, επιλέγουμε μια με χαμηλό δείκτη, προκειμένου να μην ταλαιπωρήσουμε περαιτέρω το χρώμα.

Αφού πλύνουμε καλά το αυτοκίνητο, ώστε να απομακρυνθούν σκόνες και ρύποι, βάζουμε 5-7 δόσεις γεμάτης οδοντόβουρτσας σε ένα μαλακό πανάκι. Κατόπιν, απλώνουμε απαλά στη γρατζουνισμένη επιφάνεια και τρίβουμε με κυκλικές κινήσεις. Αφήνουμε για περίπου 2 λεπτά και ξεπλένουμε. Αν η γρατζουνιά δεν είναι βαθιά, τότε η οδοντόκρεμα θα μας βγάλει ασπροπρόσωπους. Για να μην αδειάσουμε τζάμπα το σωληνάριο και ταλαιπωρηθούμε άσκοπα, ελέγχουμε με το νύχι μας το χτύπημα. Αν «σκαλώνει», τότε είναι αρκετά βαθύ για να το επισκευάσει η οδοντόπαστα και θα πρέπει να καταφύγουμε σε ειδική αλοιφή. Εξυπακούεται ότι αν έχει φύγει το χρώμα, τότε το φανοποιείο αποτελεί μονόδρομο.

autogreeknews.gr