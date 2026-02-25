Η CUPRA πέτυχε το ορόσημο του ενός εκατομμυρίου οχημάτων

Η CUPRA πέτυχε ένα σημαντικό ορόσημο στην ιστορία της, φτάνοντας την παραγωγή του ενός εκατομμυρίου αυτοκινήτων. Και αυτό, μόλις επτά χρόνια μετά τη δημιουργία της ως ανεξάρτητη μάρκα. Το επετειακό μοντέλο ήταν ένα CUPRA Formentor, το πιο εμβληματικό και εμπορικά επιτυχημένο μοντέλο της εταιρείας, το οποίο κατασκευάστηκε στο εργοστάσιο της μάρκας στο Martorell της Ισπανίας. Η επίδοση αυτή επιβεβαιώνει τη δυναμική πορεία της CUPRA, η οποία μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα έχει εξελιχθεί σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αυτοκινητοβιομηχανίες στην Ευρώπη. Από την ίδρυσή της το 2018, η μάρκα τοποθετήθηκε ανάμεσα στις κατηγορίες μαζικής παραγωγής και premium, απευθυνόμενη σε μια νέα γενιά οδηγών που αναζητούν σχεδίαση, επιδόσεις και τεχνολογία.

Σήμερα, η γκάμα της CUPRA αποτελείται από έξι μοντέλα, που καλύπτουν διαφορετικές κατηγορίες και ανάγκες. Ανάμεσά τους βρίσκονται το Formentor, το πρώτο αυτοκίνητο που εξελίχθηκε αποκλειστικά από την CUPRA, το Born, που έφερε τη μάρκα στην ηλεκτρική εποχή, το SUV Coupe Tavascan και το Terramar. Φέτος, αναμένεται να προστεθεί στη γκάμα και το Raval. Ένα, επίσης ηλεκτρικό, μοντέλο που στοχεύει να κάνει την ηλεκτροκίνηση πιο προσιτή σε νεότερο κοινό.

Cupra Formentor

Το αυτοκίνητο που σηματοδότησε το ορόσημο του ενός εκατομμυρίου μονάδων ήταν ένα Formentor e-HYBRID με νέα γενιά plug-in υβριδικού συστήματος απόδοσης 272 ίππων και μπαταρία 19,7 kWh. Το μοντέλο αυτό αποτελεί το best-seller της μάρκας και ένα από τα πιο επιτυχημένα αυτοκίνητα στην κατηγορία A-SUV στην Ευρώπη.

Η επίτευξη αυτού του στόχου δεν αφορά μόνο τους αριθμούς, αλλά και τη στρατηγική πορεία της εταιρείας προς την ηλεκτροκίνηση. Η CUPRA, σε συνεργασία με τον Όμιλο Volkswagen και άλλους εταίρους, έχει επενδύσει συνολικά 10 δισεκατομμύρια ευρώ στην ηλεκτροκίνηση στην Ισπανία, εκ των οποίων τρία δισεκατομμύρια αφορούν την αναβάθμιση του εργοστασίου στο Martorell. Από το 2026, η γραμμή παραγωγής θα κατασκευάζει τη νέα οικογένεια ηλεκτρικών αστικών μοντέλων του ομίλου, μεταξύ των οποίων το CUPRA Raval.

Παράλληλα, η μάρκα συνεχίζει τη διεθνή της επέκταση, με νέα CUPRA City Garages σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις και σχέδια εισόδου σε αγορές υψηλής ανάπτυξης.