Βουλευτικές: Αποσύρθηκε υποψήφιος του ΑΚΕΛ Αμμοχώστου - Ο αντικαταστάτης και οι λόγοι αποχώρησης

Αποσύρθηκε ο υποψήφιος βουλευτής του ΑΚΕΛ, Αντώνης Ζυμαράς, με αποτέλεσμα η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος να προχωρήσει, χθες, σε αλλαγή στο ψηφοδέλτιο της εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος, μετά από συνεδρίαση, εγκρίθηκε ομόφωνα η συμπερίληψη του Γιάννη Σιαπάνη στο ψηφοδέλτιο, κατόπιν εισήγησης της Επαρχιακής Επιτροπής ΑΚΕΛ Αμμοχώστου.

Οι λόγοι αποχώρησης του Ζυμαρά

Στην επιστολή του προς την Επαρχιακή Επιτροπή ΑΚΕΛ Αμμοχώστου, ο Αντώνης Ζυμαράς εξηγεί ότι η απόφασή του οφείλεται αποκλειστικά σε «έκτακτους και σοβαρούς επαγγελματικούς λόγους», οι οποίοι προέκυψαν τις τελευταίες εβδομάδες και δεν του επιτρέπουν να ανταποκριθεί στους εντατικούς ρυθμούς της προεκλογικής περιόδου.

Ο κ. Ζυμαράς, ο οποίος δεν είναι μέλος του κόμματος, ευχαρίστησε τα εκατοντάδες μέλη του ΑΚΕΛ που τον τίμησαν με την ψήφο τους, σημειώνοντας πως η αποδοχή της υποψηφιότητας είχε ως στόχο «να εκφραστεί η φωνή της νέας γενιάς που ασφυκτιά μπροστά στα σημερινά αδιέξοδα», όπως η ακρίβεια, το στεγαστικό και η εργασιακή ανασφάλεια.

«Θέλω να καταστήσω απολύτως ξεκάθαρο ότι η απόφασή μου αυτή δεν συνδέεται με οποιαδήποτε διαφωνία ή δυσαρέσκεια. Αντιθέτως, αποχωρώ με ακόμη μεγαλύτερη εκτίμηση για τον τρόπο λειτουργίας και την πολιτική σοβαρότητα του ΑΚΕΛ», υπογραμμίζει στην επιστολή του, δηλώνοντας παράλληλα πως παραμένει στη διάθεση του κόμματος για μελλοντική συνεισφορά.

Ποιος είναι ο Γιάννης Σιαπάνης

Ο νέος υποψήφιος του ΑΚΕΛ Αμμοχώστου, Γιάννης Σιαπάνης, είναι 55 ετών, κατάγεται από τη Δερύνεια και διαμένει στη Λεμεσό. Είναι παντρεμένος με τη δασκάλα Ειδικής Φυσικής Αγωγής, Έλενα Παύλου, με την οποία έχουν αποκτήσει τρία παιδιά.

Ως απόφοιτος της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, υπηρέτησε ως Αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού της Κύπρου, αφυπηρετώντας με τον βαθμό του Αρχιπλοιάρχου ε.α.. Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του, κατείχε σημαντικές θέσεις ευθύνης, ενώ εκπροσώπησε το Υπουργείο Άμυνας και την Εθνική Φρουρά σε αποστολές στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το εξωτερικό. Παράλληλα, από το 2000 δραστηριοποιείται ενεργά στον πρωτογενή τομέα, ασχολούμενος με τη βιολογική καλλιέργεια ελιάς

Ο κ. Σιαπάνης υπήρξε εμβληματική μορφή της πετοσφαιρικής Νέας Σαλαμίνας Αμμοχώστου, τόσο ως αθλητής όσο και ως προπονητής, κατακτώντας πληθώρα τίτλων. Διετέλεσε αρχηγός της Εθνικής Κύπρου και της Εθνικής Ενόπλων, κερδίζοντας διεθνή μετάλλια και διακρίσεις. Για το ήθος και την πολυετή προσφορά του, ανακηρύχθηκε το 2010 από τον ΚΟΑ ως Πρεσβευτής «ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ» της Κύπρου.