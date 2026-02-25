Στους κτηνοτρόφους της Αραδίππου η Αννίτα: Χάνεται το βιός των κτηνοτρόφων - Ανάγκη για άμεσο περιορισμό του ιού και αποζημιώσεις (φώτος)

Η Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού κ. Αννίτα Δημητρίου προήδρευσε σήμερα ευρείας σύσκεψης στην Αραδίππου με τη συμμετοχή κτηνοτρόφων, εμπλεκόμενων φορέων, τον Παναγροτικό και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, με αντικείμενο τα κρούσματα αφθώδους πυρετού και τις σοβαρές επιπτώσεις στην κτηνοτροφία.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, η κ. Δημητρίου ευχαρίστησε τους κτηνοτρόφους για την παρουσία και την υπεύθυνη στάση τους, επισημαίνοντας την εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση που βιώνουν. Τόνισε ότι προτεραιότητα όλων πρέπει να είναι ο άμεσος περιορισμός της εξάπλωσης του ιού, με συντονισμένες και αποτελεσματικές ενέργειες.

Η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ υπογράμμισε ότι το κυρίαρχο ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι η άμεση και επίσημη καθοδήγηση από το κράτος αναφορικά με τα μέτρα, τα πρωτόκολλα και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν, καθώς και η επανεξέτασή τους σε περίπτωση που προκύψουν νέα δεδομένα. Όπως σημείωσε, μέχρι στιγμής δεν υπήρξε ουσιαστική και άμεση επικοινωνία από τις αρμόδιες αρχές προς όλους τους επηρεαζόμενους, γεγονός που εντείνει την ανασφάλεια και την αβεβαιότητα.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ανάγκη για σαφείς οδηγίες σε κρίσιμα ζητήματα, όπως η δυνατότητα διπλής εξέτασης ασυμπτωματικών ζώων, ώστε να διασφαλιστεί η ορθότητα των αποφάσεων, καθώς και η διαδικασία που θα ακολουθηθεί σε περίπτωση θανάτωσης ζώων.

Παράλληλα, μεταφέρθηκαν ανησυχίες για ελλείψεις σε θέματα απολύμανσης σε κρίσιμα σημεία, όπως το λιμάνι μέσω του οποίου εισάγονται ζωοτροφές.

Η κ. Δημητρίου τόνισε την υποχρέωση της Πολιτείας να παράσχει ολοκληρωμένη καθοδήγηση και στήριξη, όχι μόνο σε επιχειρησιακό αλλά και σε ψυχολογικό επίπεδο, καθώς πρόκειται για ανθρώπους που βλέπουν τον κόπο και το βιός τους να καταστρέφεται ολοκληρωτικά.

Κλείνοντας, η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ διαβεβαίωσε ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα στηρίξει κάθε αναγκαίο μέτρο για την ενίσχυση των κρατικών διαδικασιών και την αποτελεσματική διαχείριση της κρίσης.

Υπογράμμισε ότι δεν είναι η ώρα της απόδοσης ευθυνών, αλλά της υπευθυνότητας και της συνεργασίας, εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα ότι ο ιός θα παραμείνει περιορισμένος σε συγκεκριμένη περιοχή.

Δείτε φωτογραφίες:





