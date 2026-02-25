Λεμεσός: Παρκάρισμα για Όσκαρ από οδηγό διπλοκάμπινου - Δείτε που άφησε το αυτόκινητό του

Ένα πραγματικά απίστευτο περιστατικό διαδραματίστηκε σε δρόμο της Λεμεσού , δείχνοντας την απόλυτη περιφρόνηση για κάθε νόμο, από έναν ασυνείδητο οδηγό.

Σε πρωτοφανή επίπεδα βρίσκεται η εφευρετικότητα ορισμένων οδηγών να δημιουργούν θέσεις στάθμευσης εκεί όπου δεν υπάρχουν, με το φαινόμενο να πιστώνεται πλέον και στους Κύπριους, έπειτα από αυτό το εκπληκτικό παρκάρισμα.

Το περιστατικό συνέβη επί της Λεωφόρου 28ης Οκτωβρίου στη Λεμεσό, ενός από τους πιο κεντρικούς και εμβληματικούς δρόμους της πόλης. Όπως μπορείτε και εσείς να διακρίνετε από τη φωτογραφία που αναρτήθηκε στη σελίδα του Facebook «Είμαι Ελληναράς και παρκάρω όπου γουστάρω», ένας οδηγός στη «Μεγαλόνησο», θεώρησε καλό σημείο για να αφήσει το αυτοκίνητό του τη διαχωριστική νησίδα που χωρίζει το ρεύμα ανόδου και το ρεύμα καθόδου της Λεωφόρου.

Μάλιστα το πραγματικά παράδοξο της υπόθεσης δεν είναι ότι ο οδηγός πάρκαρε ανενόχλητος πάνω στο διάζωμα, αλλά ότι ακριβώς μπροστά από το αυτοκίνητο, βρίσκεται πινακίδα που ενημερώνει για τον έλεγχο παραβάσεων, όχι μεν παρκαρίσματος, ωστόσο δεν παύει να αποτελεί μια προειδοποίηση των αρχών για ελέγχους από τα αρμόδια όργανα.

Από το στιγμιότυπο δεν γνωρίζουμε εάν ο οδηγός σταμάτησε στο σημείο για μια ολιγόλεπτη στάση, ή κανονική στάθμευση, αλλά εν προκειμένω η διάρκεια της στάθμευσης ουδεμία σημασία έχει, καθώς υπό κάθε πρίσμα η πράξη είναι έκνομη.

Όσον αφορά το αυτοκίνητο, το οποίο καταλαμβάνει σχεδόν όλο το χώρο, πρόκειται για τη τέταρτη γενιά ενός διπλοκάμπινου Mitsubishi L200, που παρήχθη μεταξύ του 2005 – 2015 από την πολυεθνική αυτοκινητοβιομηχανία που εδρεύει στο Τόκιο της Ιαπωνίας. Το μοντέλο έχει μήκος 5,115 χιλιοστά και πλάτος 1,800 χιλιοστά, αφήνοντας ελάχιστο ελεύθερο χώρο γύρω από αυτό.

