Γιατί ένα diesel αυτοκίνητο βγάζει μαύρο καπνό από την εξάτμιση - Ποια βλάβη υπάρχει

Η εικόνα καπνού από την εξάτμιση ενός diesel, ειδικά όταν συνοδεύεται από εντονότερη οσμή, ελαφρώς αυξημένες στροφές στο ρελαντί ή λειτουργία του βεντιλατέρ ακόμη και μετά τη στάθμευση, μπορεί να προκαλέσει ανησυχία σε πολλούς οδηγούς.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, όμως, δεν πρόκειται για βλάβη, άλλα για τη φυσιολογική διαδικασία αναγέννησης του φίλτρου μικροσωματιδίων DPF.

Το φίλτρο μικροσωματιδίων είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό εξάρτημα των αυτοκινήτων diesel αφού ουσιαστικά συγκρατεί τα στερεά σωματίδια που παράγονται κατά την καύση του πετρελαίου.

Με την πάροδο του χρόνου, ωστόσο και ιδίως σε οχήματα που κινούνται κυρίως εντός πόλης ή καλύπτουν μικρές αποστάσεις, το φίλτρο επιβαρύνεται και σταδιακά φράζει. Για να αποκατασταθεί η λειτουργία του, το σύστημα διαχείρισης του κινητήρα αυξάνει ελεγχόμενα τη θερμοκρασία των καυσαερίων, καίγοντας τα συσσωρευμένα κατάλοιπα.

Κατά τη φάση αυτή είναι φυσιολογικό να εμφανιστεί καπνός από την εξάτμιση, συνήθως λευκός ή γκριζωπός, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι και πιο σκούρος με αποτέλεσμα να νομίζουμε ότι είναι μαύρος καπνός.

Ταυτόχρονα, το ρελαντί ανεβαίνει ελαφρώς, ο ήχος του κινητήρα γίνεται πιο «βαθύς» και ενδέχεται να παρατηρηθεί μικρή διαφοροποίηση στην απόκριση όταν ο οδηγός αφήνει το γκάζι. Δεν πρόκειται για ένδειξη επικείμενης μηχανικής βλάβης ούτε για φθορά του συμπλέκτη, άλλα μια αυτόματη διαδικασία συντήρησης.

Σημειώνεται ότι η αναγέννηση μπορεί να ξεκινήσει χωρίς να προηγηθεί σχετική ειδοποίηση, ενώ άν διακόπτεται συστηματικά , δηλαδή ο οδηγός κινείται σε μικρές αποστάσεις, το φίλτρο δεν προλαβαίνει να καθαριστεί πλήρως.

Αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε επαναλαμβανόμενους κύκλους αναγέννησης, αυξημένη κατανάλωση καυσίμου και, σε πιο προχωρημένες περιπτώσεις, ενεργοποίηση προειδοποιητικής ένδειξης που καθιστά αναγκαία την επίσκεψη σε συνεργείο για εξαναγκασμένη αναγέννηση ή καθαρισμό.

Για αυτόν ακριβώς τον λόγο επισημαίνεται ότι τα diesel οχήματα δεν ενδείκνυνται αποκλειστικά για πολύ μικρές διαδρομές.

Καλό είναι να πραγματοποιούνται τακτικά και μεγαλύτερες αποστάσεις, ώστε ο κινητήρας να λειτουργεί για περισσότερη ώρα σε κανονική θερμοκρασία και να ολοκληρώνεται απρόσκοπτα η διαδικασία αναγέννησης.

Τέλος, τα δεδομένα αλλάζουν εάν ανάψει η σχετική ένδειξη DPF στον πίνακα οργάνων.

Αυτό σημαίνει ότι η αυτόματη διαδικασία αναγέννησης δεν ολοκληρώθηκε επιτυχώς, και σε αυτή την περίπτωση απαιτείται μεγαλύτερη διαδρομή, ώστε να επιτευχθεί η καύση των υπολειμμάτων, και εφόσον η ένδειξη παραμείνει ενεργή, επιβάλλεται έλεγχος από εξειδικευμένο συνεργείο.

Πηγή: carandmotor.gr