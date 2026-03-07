Ευαγόρεια 2026: Η Πάφος τιμά τον ήρωα και ποιητή της ελευθερίας Ευαγόρα Παλληκαρίδη

Τα Ευαγόρεια θα εορταστούν και φέτος με λαμπρότητα στην Πάφο,σήμερα Σάββατο 7 και αύριο Κυριακή στις 8 Μαρτίου, τιμώντας τη μνήμη του ήρωα και ποιητή της Ελευθερίας Ευαγόρα Παλληκαρίδη. Αγωνιστής της ΕΟΚΑ, ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης αποτελεί σύμβολο θυσίας, πατριωτισμού και νεανικού ιδεαλισμού.

Οι εκδηλώσεις συνιστούν κορυφαίο θεσμό τιμής και ιστορικής μνήμης για την πόλη και ολόκληρη την Κύπρο.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Ευαγόρας Παλληκαρίδης, το Σάββατο 7 Μαρτίου, θα πραγματοποιηθεί το Φιλολογικό Μνημόσυνο, στο Α’ Λύκειο Εθνάρχη Μακαρίου του Γ’ που θα είναι αφιερωμένο στην προσωπικότητα και το έργο του ήρωα ποιητή, με ιδιαίτερη αναφορά στους στίχους του που εξυμνούν την ελευθερία και την πατρίδα. Κεντρική ομιλήτρια θα είναι η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου, η οποία θα αναδείξει τη διαχρονική αξία της θυσίας και της πνευματικής παρακαταθήκης του Ευαγόρα Παλληκαρίδη.

Την Κυριακή 8 Μαρτίου, θα τελεστεί το Θρησκευτικό Μνημόσυνο στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Θεοδώρου, προεξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Γεώργιου .

Η τελετή θα αποδοθεί με τη δέουσα εκκλησιαστική λαμπρότητα, υπογραμμίζοντας τον σεβασμό της Εκκλησίας προς τη θυσία ενός νέου ανθρώπου που έδωσε τη ζωή του για τα ιδανικά της ελευθερίας. Κεντρικός ομιλητής στο Θρησκευτικό Μνημόσυνο θα είναι ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς (ΓΕΕΦ), Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου, ο οποίος θα αναφερθεί στη σημασία των αγώνων της ΕΟΚΑ και στο παράδειγμα αυταπάρνησης που άφησε ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης στις νεότερες γενιές.

Τα φετινά Ευαγόρεια αναμένεται να αποτελέσουν για ακόμη μία χρονιά ζωντανή υπενθύμιση των αξιών της πίστης, της πατρίδας και της ελευθερίας, καταλήγει στην ανακοίνωση του ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ευαγόρας Παλληκαρίδης .