Ποια είναι η καλύτερη ώρα για να φορτίζουμε το αυτοκίνητο;

Οι απόψεις για τα ηλεκτρικά προκαλούν εδώ και αρκετό καιρό πόλωση. Από τη μια μεριά έχουμε τους φανατικούς υποστηρικτές, από την άλλη τους φανατισμένους επικριτές. Προτερήματα και μειονεκτήματα έχουν μπόλικα, τα περισσότερα γνωστά από αμφότερες τις κατηγορίες. Στα «συν» η άμεση παροχή ισχύος, η ροπή, η ήσυχη λειτουργία και οι μηδενικές εκπομπές ρύπων (εδώ, βέβαια, χωράει αρκετή κουβέντα λόγω του τρόπου που παράγεται το ρεύμα), στα «πλην» ο χρόνος φόρτισης, η αυτονομία και ο… λογαριασμός της ΔΕΗ.

Βάσει της κοινής λογικής, η φόρτιση ενός EV στην πρίζα του σπιτιού επιβαρύνει την κατανάλωση στις κιλοβατώρες, αυξάνοντας ανάλογα το «μπουγιουρντί». Από τη στιγμή μάλιστα που υπάρχουν ελάχιστοι οικιακοί ταχυφορτιστές, το «φουλάρισμα» ενός ηλεκτρικού απαιτεί μίνιμουμ 8-9 ώρες (στη χειρότερη μπορεί να ξεπεράσει και τις 2 μέρες!). Πολλοί κάτοχοι τα βάζουν στην πρίζα αποβραδίς, ώστε να είναι έτοιμα μέχρι το πρωί που φεύγουν για τις δουλειές τους. Τόσες ώρες να «γράφει» το ρολόι, από ένα αντικείμενο που τραβάει πολύ ρεύμα, θα εκτινάσσει το λογαριασμό ανεξαρτήτως παρόχου. Αυτό είναι και ένα από τα βασικότερα επιχειρήματα των θερμικών φαν: πως ό,τι γλιτώνεις από τη βενζίνη ή το ντίζελ, το πληρώνεις στο ρεύμα.

Στις επιλογές αναπλήρωσης της ενέργειας υπάρχουν και οι εξωτερικές πηγές βέβαια, όπως οι σταθμοί φόρτισης, οι ταχυφορτιστές, τα σημεία στα πάρκινγκ των σούπερ μάρκετ και των εμπορικών κέντρων κι ούτω καθεξής. Για πλήρη φόρτιση, ωστόσο, δεν θα αφήσεις το αυτοκίνητο τόσες ώρες σε ένα κατάστημα, μακριά από τα μάτια σου. Εννοείται ότι για να φορτίζεις στο σπίτι χρειάζεται πυλωτή ή γκαράζ, αλλά αυτή είναι μια από τις ιδιαιτερότητες που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη πριν την αγορά ηλεκτρικού οχήματος. Πότε πρέπει να το βάζουμε στην πρίζα, τώρα, για να γλιτώνουμε χρόνο και χρήμα;

Σύμφωνα με την ανάλυση των στοιχείων, οι φορτίσεις καλό είναι να γίνονται βραδινές και νυχτερινές ώρες (αυτό το «αποβραδίς» που αναφέραμε). Διάστημα κατά το οποίο το δίκτυο διαθέτει πλεόνασμα ενέργειας, καθώς ο φόρτος είναι πολύ μικρός αναλογικά με το πρωί ή το μεσημέρι. Η συνθήκη αυτή βελτιστοποιεί τη ροή στο δίκτυο, μειώνοντας το κόστος για τον πάροχo – άρα και για τον καταναλωτή- και αυξάνοντας την ταχύτητα φόρτισης. Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις φόρτισης εκτός σπιτιού, αν και εδώ δεν διαφοροποιείται η χρέωση. Αν, δηλαδή, φορτίζουμε σε κάποιον σταθμό φόρτισης ναι μεν δεν προσφέρεται νυχτερινό τιμολόγιο, αλλά η παραμονή είναι λιγότερη λόγω της μεγαλύτερης ταχύτητας. Φυσικά η διαθεσιμότητα ποικίλει, καθώς πολλοί φορτιστές μπορεί να απενεργοποιούνται μετά το πέρας κάποιου ωραρίου (όπως στα καταστήματα, φερ’ ειπείν), αλλά ο γενικός κανόνας λέει πως αν μπορούμε, το καλύτερο είναι να φορτίζουμε βράδυ (το ίδιο ισχύει και για τα plug-in υβριδικά).

