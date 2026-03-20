BMW iX3: Το πρώτο μοντέλο της επαναστατικής Neue Klasse φέρνει τη νέα εποχή της BMW στην Κύπρο

Η BMW εισέρχεται σε μια καθοριστική περίοδο της ιστορίας της, με τη νέα επαναστατική πλατφόρμα Neue Klasse και ο Όμιλος Πηλακούτα παρουσιάζει στην Κύπρο το πρώτο μοντέλο αυτής της γενιάς: το BMW iX3.

Η Neue Klasse δεν αποτελεί απλώς μια νέα σειρά οχημάτων, αλλά ένα ολοκληρωμένο τεχνολογικό άλμα προς το μέλλον της αυτοκίνησης.

Η νέα αυτή γενιά μοντέλων σηματοδοτεί μια στρατηγική μετάβαση στην προηγμένη ηλεκτροκίνηση, τη ψηφιακή καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη, διατηρώντας στον πυρήνα της, τη φιλοσοφία της αυθεντικής οδηγικής απόλαυσης που χαρακτηρίζει τη BMW διαχρονικά.

Το BMW iX3, ως το πρώτο μοντέλο της Neue Klasse, επαναπροσδιορίζει την έννοια της ηλεκτροκίνησης, προσφέροντας αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα και μειώνοντας σημαντικά την ανάγκη συχνής φόρτισης.

Το πρώτο BMW Panoramic iDrive προσφέρει μια αναβαθμισμένη ψηφιακή εμπειρία, με έξυπνες και διαισθητικές λειτουργίες που τοποθετούν τον οδηγό στο επίκεντρο.

Η νέα σχεδιαστική γλώσσα της BMW αποτυπώνει δυναμισμό, κομψότητα και τεχνολογική υπεροχή, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του οχήματος.

Το πρώτο Neue Klasse μοντέλο της BMW, το iX3 50 xDrive φέρνει τη νέα εποχή της BMW στην Κύπρο και διατίθεται αποκλειστικά από τον Όμιλο Πηλακούτα, στην τιμή των €69.900.

Για περισσότερες πληροφορίες, το κοινό μπορεί να επισκεφθεί τους εκθεσιακούς χώρους της BMW του Όμιλου Πηλακούτα στη Λευκωσία, στη Λεμεσό και στην Πάφο.