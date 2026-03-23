Γιατί στάζει νερό κάτω από το αυτοκίνητο - Πότε είναι φυσιολογικό και πότε πρέπει να ανησυχήσετε

Αν παρατηρήσετε σταγόνες ή ακόμη και μια μικρή «λίμνη» κάτω από το αυτοκίνητό σας, αυτό μπορεί άλλοτε να είναι φυσιολογικό και άλλοτε να ελοχεύει σοβαρούς κινδύνους.

Η παρουσία νερού κάτω από το αυτοκίνητο είναι κάτι που κάθε οδηγός θα έχει παρατηρήσει στο όχημα του, με πολλούς μάλιστα να ανησυχούν και να θεωρούν πως πρόκειται για κάποια επικίνδυνη διαρροή που επιτάσσει την άμεση προσοχή του. Ωστόσο, η παρουσία υγρού κάτω από το αυτοκίνητο, όταν πρόκειται φυσικά μόνο για νερό, δεν υποδηλώνει απαραίτητα κάποιον κίνδυνο, καθώς συχνά πρόκειται για ένα απολύτως φυσιολογικό φαινόμενο.

Η πιο συνηθισμένη εξήγηση για το νερό που στάζει κάτω από το όχημα είναι η λειτουργία του κλιματισμού. Κατά τη χρήση του A/C, ο αέρας ψύχεται και οι υδρατμοί της ατμόσφαιρας συμπυκνώνονται πάνω στα εξαρτήματα του συστήματος, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σταγονίδια νερού, τα οποία συγκεντρώνονται και αποβάλλονται μέσω της ειδικής αποχέτευσης που υπάρχει κάτω από το αυτοκίνητο.

Το φαινόμενο αυτό είναι πιο έντονο όταν επικρατεί υψηλή υγρασία ή όταν το κλιματιστικό λειτουργεί για αρκετή ώρα, επομένως είναι ακόμα πιο φυσιολογικό να συναντούμε νερό που στάζει κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Αν λοιπόν το υγρό είναι καθαρό, άοσμο και εμφανίζεται κυρίως μετά τη χρήση του κλιματισμού, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.

Από την άλλη πλευρά, η εμφάνιση υγρών διαφορετικού χρώματος, υφής ή οσμής μπορεί να υποδηλώνει διαρροή από κάποιο βασικό σύστημα του αυτοκινήτου, ένα επικίνδυνο σενάριο που απαιτεί σαφώς την προσοχή μας. Πιο συγκεκριμένα, αν το υγρό έχει σκούρο καφέ ή μαύρο χρώμα, τότε πιθανότατα πρόκειται για διαρροή του λαδιού κινητήρα. Μια τέτοια διαρροή μπορεί να οφείλεται σε φθαρμένες φλάντζες, χαλαρή τάπα ή φθορά σε εξαρτήματα του κινητήρα, ενώ αν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα, υπάρχει κίνδυνος σοβαρής ζημιάς επιμέρους μερών του κινητήρα.

Αντίστοιχα, ένα υγρό με κόκκινο ή σκούρο κόκκινο χρώμα και πιο παχύρρευστη υφή συνήθως σχετίζεται με το κιβώτιο ταχυτήτων. Η διαρροή του υγρού από το σύστημα μετάδοσης μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένες τριβές και σοβαρές βλάβες στο κιβώτιο, οδηγώντας σε ιδιαίτερα ακριβές επισκευές στο συνεργέιο.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται σε διαρροές από υγρά με έντονα χρώματα, όπως πράσινο, μπλε ή ροζ, αφού σε αυτή την περίπτωση, πρόκειται συνήθως για ψυκτικό υγρό, το οποίο είναι απαραίτητο για τη σωστή λειτουργία και ψύξη του κινητήρα. Μια διαρροή σε αυτό το σύστημα μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση, με σοβαρές συνέπειες για τον κινητήρα αν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα.

Σημειώνεται επίσης υπάρχουν και πιο «ήπιες» περιπτώσεις, όπως διαρροή από το υγρό καθαρισμού παρμπρίζ. Αν το υγρό είναι καθαρό αλλά έχει σαπουνάδα ή χαρακτηριστική μυρωδιά καθαριστικού, τότε πιθανότατα υπάρχει πρόβλημα στο δοχείο ή στις σωληνώσεις του συστήματος. Δεν είναι κάτι επικίνδυνο, αλλά καλό είναι να επισκευαστεί για να διασφαλιστεί η σωστή ορατότητα κατά την οδήγηση.

Σε κάθε περίπτωση, ένας απλός οπτικός έλεγχος μπορεί να σας δώσει πολύτιμες πληροφορίες. Δώστε προσοχή στο χρώμα, την υφή και την οσμή του υγρού, αλλά και στο σημείο από το οποίο προέρχεται. Επίσης, ελέγχετε τακτικά τις στάθμες των βασικών υγρών του αυτοκινήτου, όπως το λάδι, το ψυκτικό και τα υγρά φρένων.