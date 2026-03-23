Έντονες αντιδράσεις για την αποδυνάμωση της Κλινικής Θαλασσαιμίας Πάφου, ανησυχία για την ασφάλεια των ασθενών

Σε έντονες παραστάσεις και διαβήματα προβαίνει η Επαρχιακή Επιτροπή του Συνδέσμου Ασθενών Θαλασσαιμίας Πάφου, καταγγέλλοντας τη συνεχιζόμενη αποδυνάμωση της Κλινικής Θαλασσαιμίας Πάφου, παρά τις επανειλημμένες αντιδράσεις και διαμαρτυρίες των ασθενών.

Η Επιτροπή εκφράζει την έντονη ανησυχία και αγανάκτησή της για τη συνεχιζόμενη πρακτική μετακίνησης του μοναδικού ιατρού της Κλινικής Θαλασσαιμίας Πάφου, ένα ζήτημα που, όπως υποστηρίζουν, έχει επισημανθεί πολλές φορές χωρίς να δοθεί ουσιαστική λύση.

Σύμφωνα με την Επαρχιακή Επιτροπή, η πρακτική αυτή έχει ως αποτέλεσμα την ουσιαστική αποδυνάμωση της Κλινικής και δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για τη συνέχεια και την ασφάλεια της θεραπείας των θαλασσαιμικών ασθενών της επαρχίας Πάφου.

Σε επιστολή τους αναφέρουν ότι η έλλειψη σταθερής ιατρικής παρουσίας επηρεάζει άμεσα την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας που λαμβάνουν οι ασθενείς, οι οποίοι εξαρτώνται από τις τακτικές μεταγγίσεις και την συνεχή ιατρική παρακολούθηση.

Ιδιαίτερη ανησυχία, σύμφωνα με την πρόεδρο του Συνδέσμου, Χριστιάνα Καραγιώργη, προκαλεί το γεγονός ότι, παρά τις σαφείς επισημάνσεις και τις επανειλημμένες παρεμβάσεις του Συνδέσμου, η κατάσταση όχι μόνο δεν έχει αποκατασταθεί, αλλά συνεχίζεται με την ίδια ένταση.

Όπως τονίζεται, η κατάσταση αυτή δημιουργεί ένα ασταθές και μη βιώσιμο μοντέλο λειτουργίας για την Κλινική, το οποίο δεν μπορεί να εξυπηρετήσει με ασφάλεια και συνέπεια τους ασθενείς.

Παράλληλα, καταγράφονται περιστατικά κατά τα οποία δεν καθίσταται δυνατή η άμεση εξυπηρέτηση ασθενών, ακόμη και σε περιπτώσεις προγραμματισμένων μεταγγίσεων. Το γεγονός αυτό, όπως αναφέρεται, επιτείνει το αίσθημα ανασφάλειας μεταξύ των ασθενών και των οικογενειών τους, ενώ ταυτόχρονα θέτει σε κίνδυνο την υγεία τους, καθώς η καθυστέρηση ή η αναβολή θεραπείας μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες.

Η Επαρχιακή Επιτροπή καλεί τον ΟΚΥπΥ και το Υπουργείο Υγείας να προχωρήσουν άμεσα σε συγκεκριμένες ενέργειες και συγκεκριμένα, στην πλήρη αποκατάσταση της σταθερής παρουσίας ιατρού στην Κλινική Θαλασσαιμίας Πάφου, στον τερματισμό της πρακτικής των συνεχών μετακινήσεων του ιατρικού προσωπικού, και στη διασφάλιση της ομαλής και ασφαλούς λειτουργίας της Κλινικής, ώστε οι ασθενείς να λαμβάνουν απρόσκοπτα τη θεραπεία τους.

Τέλος, προειδοποιούν ότι σε περίπτωση που δεν υπάρξει άμεση ανταπόκριση από τους αρμόδιους φορείς, η Επιτροπή επιφυλάσσεται να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες για την ανάδειξη του ζητήματος σε όλα τα αρμόδια επίπεδα, με στόχο την οριστική επίλυση του προβλήματος και τη διασφάλιση της υγείας και της αξιοπρέπειας των ασθενών με θαλασσαιμία στην επαρχία Πάφου.