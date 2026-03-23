Αύξηση των τιμών του πετρελαίου μετά το τελεσίγραφο του Τραμπ προς το Ιράν

Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο νωρίς τη Δευτέρα, μετά το τελεσίγραφο 48 ωρών που απηύθυνε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προς το Ιράν, απαιτώντας το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, με απειλή την καταστροφή της ενεργειακής του υποδομής. Την ίδια στιγμή, το Ισραήλ προειδοποίησε ότι ο πόλεμος ενδέχεται να διαρκέσει αρκετές ακόμη εβδομάδες.

Λίγο μετά το άνοιγμα των αγορών (22:00 GMT), το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) για παράδοση Μαΐου ενισχύθηκε κατά 1,8%, ξεπερνώντας τα 100 δολάρια ανά βαρέλι, πριν σημειώσει μικρή υποχώρηση.

Αντίστοιχη πορεία κατέγραψε και το Brent της Βόρειας Θάλασσας, το οποίο έφτασε τα 113,44 δολάρια ανά βαρέλι, πριν διολισθήσει κοντά στα 111 δολάρια περίπου 45 λεπτά μετά την έναρξη των συναλλαγών.

Σημειώνεται ότι στις 27 Φεβρουαρίου, μία ημέρα πριν την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων κατά του Ιράν, οι τιμές βρίσκονταν στα 67,02 και 72,48 δολάρια ανά βαρέλι αντίστοιχα, γεγονός που αναδεικνύει το μέγεθος της πρόσφατης ανόδου.

Πηγή: ertnews.gr, AFP