Σχεδόν μία στις τέσσερις εταιρείες στον τομέα των προμηθευτών θα έχει φέτος ζημία

Η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία έχει να αντιμετωπίσει εκτός των υπολοίπων προβλημάτων της και την αδυναμία των προμηθευτών να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις τους, καθώς ο μεγάλος ανταγωνισμός, η αύξηση του κόστους ενέργειας και των πρώτων υλών μειώνει σημαντικά την κερδοφορία τους.

Έχουν χαθεί περίπου 104.000 θέσεις εργασίας στον τομέα των προμηθευτών από το 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Προμηθευτών Αυτοκινήτου CLEPA, ενώ η κερδοφορία έχει μειωθεί σε επίπεδα που δεν υποστηρίζουν πλέον βιώσιμες επενδύσεις. Το 75% περίπου των προμηθευτών αναμένουν περιθώρια κέρδους κάτω του 5% φέτος και σχεδόν ένας στους τέσσερις προβλέπει ζημίες.

Σήμερα, η Κίνα παράγει σχεδόν διπλάσιο όγκο ανταλλακτικών για την ΕΕ στον κλάδο του εφοδιασμού αυτοκινήτων, ενώ η παραγωγή της Ευρώπης έχει μειωθεί. «Αντιμέτωπες με αυτές τις πιέσεις, οι εταιρείες που ασχολούνται με τις προμήθειες του εφοδιασμού των αυτοκινήτων δεν πρέπει να μείνουν στάσιμες. Εστιάζουμε στις βασικές τεχνολογίες και επανατοποθετούμαστε στην ηλεκτροκίνηση και τις λύσεις που βασίζονται σε λογισμικό. Ταυτόχρονα, το 40% των προμηθευτών διαφοροποιεί τις δραστηριότητές του πέρα από την αυτοκινητοβιομηχανία για να διατηρήσει το εργατικό δυναμικό», αναφέρει ο γενικός γραμματέας της CLEPA, Μπέντζαμιν Κρίγκερ.

Ο εξηλεκτρισμός αποτελεί ένα βασικό στοιχείο πίεσης από τους κατασκευαστές, καθώς οι προμηθευτές καλούνται να επενδύσουν σε νέες τεχνολογίες που δεν γνωρίζουν, δαπανώντας αρκετά χρήματα από την ρευστότητά τους. Το τελευταίο διάστημα με τις γεωπολιτικές εξελίξεις το κόστος έχει ανέβει ακόμη περισσότερο, φέρνοντας σε απόγνωση τους περισσότερους προμηθευτές. Αρκετοί αναζητούν διέξοδο εκτός αυτοκινήτου. Περίπου το 40% στρέφεται σε άλλους τομείς, όπως η αμυντική βιομηχανία, σε μια προσπάθεια να διασφαλίσει έσοδα και σταθερότητα. Από την άλλη η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, αναγκάζει τους προμηθευτές να χρηματοδοτήσουν τα νέα τους προϊόντα σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον. «Η Ευρώπη εξακολουθεί να έχει περιθώριο δράσης και οι λύσεις είναι διαθέσιμες. Έχουμε το ταλέντο, την καινοτομία και τη βιομηχανική κληρονομιά για να ηγηθούμε παγκοσμίως στην καθαρή κινητικότητα. Αυτή η μετάβαση είναι σίγουρο ότι θα συμβεί. Ενεργώντας αποφασιστικά, μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι η Ευρώπη θα μπορέσει να κρατήσει ηγετική θέση στον τομέα αυτό», αναφέρει ο Μπέντζαμιν Κρίγκερ.

