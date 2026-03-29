Λάρνακα, μια νέα φοιτητούπολη: Το 2028 ανοίγει μία σχολή του ΤΕΠΑΚ στο Μακένζι - Στην Ορόκλινη το παράρτημα του ΕΚΠΑ

Σε μία νέα φοιτητούπολη φιλοδοξεί να μετεξελιχθεί η Λάρνακα, με δύο ιδιωτικά πανεπιστήμια να λειτουργούν ήδη με επιτυχία, το University of Central Lancashire, Cyprus (UCLan Cyprus) και το American University of Cyprus (AUCY). Τώρα σκυτάλη παίρνει το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, με τη δημιουργία της Σχολής Θαλάσσιων Επιστημών και Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΤΕΠΑΚ στην περιοχή Μακένζι, ενώ ενδιαφέρον εκδήλωσαν και ελληνικά πανεπιστήμια, το Εθνικό Καποδιστριακό Αθηνών και το Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Όσον αφορά τη σχολή του ΤΕΠΑΚ ο προϋπολογισμός έχει εγκριθεί από τη Βουλή και όπως ανέφερε ο δήμαρχος Ανδρέας Βύρας στον «Π» ο δήμος είναι έτοιμος να βγει σε προσφορές. Όπως μας εξήγησε από την πλευρά του ο πρύτανης του πανεπιστημίου, Παναγιώτης Ζαφείρης, ο δήμος Λάρνακας έχει αναλάβει τα διαδικαστικά για την ανέγερση των εγκαταστάσεων, οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν από ευρωπαϊκό δάνειο που εξασφάλισαν ΚΔ και ΤΕΠΑΚ. Σύμφωνα με τον ίδιο τέλη Απριλίου θα προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για τα κτήρια, που αναμένεται να ολοκληρωθούν σε δύο χρόνια.

2 τμήματα, 400 φοιτητές

Διευκρίνισε ότι δεν πρόκειται για μετακίνηση σχολής ή προγραμμάτων, αλλά για εντελώς καινούργιο τμήμα στο πλαίσιο της ευρύτερης ανάπτυξης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Μάλιστα αναμένεται να έχει γύρω στους 400 φοιτητές «όταν αναπτυχθούν πλήρως τα προγράμματα», σημείωσε. Η σχολή θα απαρτίζεται από δύο τμήματα, με το πρώτο πρόγραμμα σπουδών που θα προσφέρει το Τμήμα Θαλάσσιων Επιστημών να είναι η θαλάσσια βιολογία, τα θαλάσσια οικοσύστημα και η ιχθυοκαλλιέργεια. Το Τμήμα Βιώσιμης Ανάπτυξης θα προσφέρει ομότιτλο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα βιώσιμης ανάπτυξης, εξήγησε ο Παναγιώτης Ζαφείρης, θα προσεγγίζει ολιστικά το θέμα «Πώς κτίζουμε και βελτιώνουμε τις πόλεις μας», ενώ θα επικεντρώνεται και στα περιβαλλοντικά θέματα.

Όσον αφορά την πορεία των προγραμμάτων μέχρι στιγμής, ο δρ Ζαφείρης δήλωσε πως «έχει γίνει ήδη πολλή δουλειά» και τα προγράμματα σπουδών είναι σχεδόν έτοιμα, υπό την καθοδήγηση ακαδημαϊκών από διάσημα βρετανικά και γαλλικά πανεπιστήμια, όπως το Cambridge και το Oxford. Σύμφωνα με τον ίδιο υπολογίζεται ότι θα υπάρχει δυνατότητα τα προγράμματα να ξεκινήσουν το 2028, ωστόσο γίνεται προσπάθεια το πρόγραμμα βιώσιμης ανάπτυξης να ξεκινήσει το 2027, αφού δεν χρειάζονται εργαστηριακές δομές.

Παρόλο που το ιδανικό για ένα πανεπιστήμιο είναι οι εγκαταστάσεις του να είναι συγκεντρωμένες κι όχι διασκορπισμένες, «είναι πρακτικά αδύνατο να αναπτυχθούν όλες οι σχολές στο κέντρο της Λεμεσού», σημείωσε ο πρύτανης. Έτσι το πανεπιστήμιο επωφελείται από τις προοπτικές για ανάπτυξή του, ενώ ταυτόχρονα κερδίζουν και οι υπόλοιπες πόλεις με νέες σχολές και πανεπιστημιακές υποδομές.

Στο μεταξύ, στο ίδιο τεμάχιο θα στεγάζεται και το Κυπριακό Ινστιτούτο Θάλασσας και Ναυτιλίας (CMMI - Cyprus Marine and Maritime Institute), το οποίο ήδη διατηρεί γραφεία στο κέντρο της Λάρνακας. Το Κέντρο Αριστείας ιδρύθηκε το 2019 με χρηματοδότηση από την ΕΕ και την Κυπριακή Δημοκρατία, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη. Εστιάζει στην έρευνα, την καινοτομία και την τεχνολογία για τη γαλάζια οικονομία. Η συνεργασία των δύο ιδρυμάτων θα είναι στενή, ιδιαίτερα στο ερευνητικό κομμάτι, σύμφωνα με τον δρα Ζαφείρη.

Προσιτή στέγη για φοιτητές

Παράλληλα με την ανάπτυξη των πανεπιστημιακών κτηρίων, θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις και στο μεγάλο ζήτημα που αφορά τη στέγαση των φοιτητών. «Θέλουμε η Λάρνακα να γίνει μία φοιτητούπολη», χωρίς όμως τις αρνητικές συνέπειες που μπορεί να επιφέρει στα ενοίκια, δήλωσε στον «Π» ο πρόεδρος της Φοιτητικής Ένωσης του ΤΕΠΑΚ, Αρσένιος Σάββα. «Δεν θέλουμε να γίνει δεύτερη Λεμεσός», τόνισε, προσθέτοντας ότι για πολλούς η φοίτηση στο ΤΕΠΑΚ είναι αποτρεπτική λόγω της ακριβής στέγασης.

Βέβαια, η αγορά δεν έχει την ίδια άποψη, πρώτον γιατί κάθε πόλη διαφέρει και δεύτερον γιατί «κανείς δεν μπορεί να προβλέψει» την αλλαγή τιμών των ενοικίων όταν λειτουργήσει η σχολή στη Λάρνακα, δήλωσε στον «Π» ο πρόεδρος του Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών, ο Μαρίνος Κυναιγείρου. «Το ενδιαφέρον αγοράς ακινήτων στη Λάρνακα παραμένει σταθερό τα τελευταία δύο χρόνια», αλλά οι τιμές παραμένουν στο ίδιο επίπεδο. Οποιεσδήποτε αναπτύξεις στην πόλη «θα βοηθήσουν τον τομέα των ακινήτων ως προς το ενδιαφέρον», αλλά μέχρι στιγμής «δεν τροποποιήθηκαν οι τιμές» στα ενοίκια, παρόλο που τόσο στην Πύλα όσο και στη Λάρνακα, λειτουργούν ήδη εδώ και κάποια χρόνια δύο πανεπιστήμια, πρόσθεσε.

Φοιτητικές εστίες

Από πλευράς του ο δήμος, σε συνεργασία με το ίδρυμα Νίκου και Δέσποινας Παττίχη, αρχικά «θα προχωρήσει στην ανέγερση 65 δωματίων εστιών», ενώ στο παιχνίδι των φοιτητικών εστιών θα μπουν και ιδιώτες. Όπως είπε ο πρύτανης, στόχος είναι να ακολουθηθεί το μοντέλο της Πάφου, με τα δωμάτια εστιών να καλύπτουν τα αιτήματα. Στόχος όλων των μερών -δήμου, πανεπιστημίου και φοιτητών- είναι να υπάρχει άριστη συνεργασία μεταξύ τους, έτσι ώστε αυτό το νέο εγχείρημα να πετύχει και να επωφεληθούν όλοι.

Βρήκε στέγη στην Ορόκλινη το ΕΚΠΑ

Η προσπάθεια για εγκαθίδρυση παραρτήματος του ΕΚΠΑ (Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) στη Λάρνακα αντιμετώπισε δυσκολίες οι οποίες δεν έχουν επιλυθεί ακόμα. Η πρώτη προσπάθεια για στέγαση στο κτήριο του Πολυδύναμου Πολυχώρου Κοινοτικής Πρόνοιας και Απασχόλησης του Δήμου Λάρνακας στην περιοχή Αγίου Λαζάρου ναυάγησε. Λόγος ο χαρακτηρισμός του χώρου ως κρατική δασική γη που δεν μπορεί να στεγάσει πανεπιστημιακό ίδρυμα.

Όπως ανέφερε, ωστόσο, ο Ανδρέας Βύρας, εξετάζονται δύο σενάρια στην προσπάθεια εξεύρεσης λύσης. Το ένα αφορά τις διαβουλεύσεις με το Υπουργείο Γεωργίας για την αποχαρακτήριση του τεμαχίου. Το δεύτερο είναι να βρεθεί άλλος χώρος, με το Κοινοτικό Μέγαρο της Ορόκλινης να είναι πιθανός αντικαταστάτης. «Είμαστε στη διαδικασία μετατροπής του σε πανεπιστημιακό χώρο», είπε ο δήμαρχος Λάρνακας, ενώ είναι πιθανό να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και αλλά πανεπιστήμια, όπως το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Το Κοινοτικό Μέγαρο αυτή τη στιγμή στεγάζει τις υπηρεσίες του δημοτικού διαμερίσματος, οι οποίες θα μεταφερθούν σε άλλο κτήριο, ανέφερε στον «Π» ο αντιδήμαρχος Ορόκλινης, Νεόφυτος Φακοντής. Είπε μάλιστα πως η Ορόκλινη μπορεί να υποστηρίξει την ύπαρξη πανεπιστημίου στην περιοχή, καθώς υπάρχουν υπηρεσίες αλλά και ακίνητα που μπορούν να στεγάσουν τους φοιτητές.

Η πιθανότητα στέγασης του παραρτήματος του ΕΚΠΑ στην Ορόκλινη θεωρείται μια θετική εξέλιξη. Αφενός γιατί δεν φορτώνεται με αναπτύξεις το κέντρο μιας μικρής πόλης όπως είναι η Λάρνακα, το οποίο δεν θα μπορέσει να αντέξει την πίεση που θα ασκήσει ένας μεγάλος φοιτητικός πληθυσμός. Αφετέρου η ανάπτυξη πανεπιστημιακών υποδομών σε άλλες περιοχές της Λάρνακας θα συγκρατήσουν τις τιμές των ενοικίων σε χαμηλότερα επίπεδα.

Καταλήγοντας ο κ. Βύρας ανέφερε πως η οικονομία μιας πόλης δεν μπορεί να είναι μονοδιάστατη. «Ο τουρισμός», υπέδειξε, ανεβαίνει, η Λάρνακα έχει πλέον ολόχρονο τουρισμό και οι αιτήσεις για ξενοδοχειακές μονάδες αυξάνονται. Όμως μια δυνατή φοιτητική κοινότητα θα συνεισφέρει σημαντικά στην ανάπτυξη.