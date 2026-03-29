«Για πρώτη φορά εδώ και αιώνες» το Ισραήλ εμπόδισε τον Ρωμαιοκαθολικό Πατριάρχη Ιεροσολύμων να εισέλθει στον Πανάγιο Τάφο

Το Ισραήλ εμπόδισε σήμερα τον Ρωμαιοκαθολικό Πατριάρχη Ιεροσολύμων να εισέλθει στον Πανάγιο Τάφο, «για πρώτη φορά έπειτα από αιώνες».

Όπως ανακοίνωσε το Καθολικό Πατριαρχείο, ο καρδινάλιος Πιερμπατίστα Πιτσαμπάλα (Pierbattista Pizzaballa) συνοδευόταν από τον επικεφαλής των Φραγκισκανών στους Αγίους Τόπους και κατευθύνονταν στην Εκκλησία του Αγίου Τάφου στην Ιερουσαλήμ για να τελέσουν τη λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων των Καθολικών, «για πρώτη φορά έπειτα από αιώνες», δήλωσε το Πατριαρχείο.

بيان مشترك من البطريركية اللاتينية في القدس وحراسة الأراضي المقدسة.



Joint Press Release: The Latin Patriarchate of Jerusalem and the Custody of the Holy Land.

Ο Ρωμαιοκαθολικός Πατριάρχης και ο Φύλακας της Εκκλησίας του Αγίου Τάφου, πατέρας Φραντσέσκο Ιέλπο, εμποδίστηκαν κατά τη διαδρομή, ενώ «προχωρούσαν ιδιωτικά, χωρίς πομπή ή κάποιο στοιχείο τελετουργικής πράξης» σύμφωνα με κοινή δήλωση του Λατινικού Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και της Κουστωδίας των Αγίων Τόπων.

Οι δύο ιερωμένοι αναγκάστηκαν να επιστρέψουν, χωρίς να μπουν στον Πανάγιο Τάφο.

Ως αποτέλεσμα, «για πρώτη φορά εδώ και αιώνες, εμποδίστηκε στους ηγέτες της Εκκλησίας να τελέσουν τη Λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων στον Ναό του Πανάγιου Τάφου, κάτι που δημιουργεί ένα σοβαρό προηγούμενο, αγνοώντας την ευαισθησία δισεκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο που, αυτή την εβδομάδα, στρέφονται προς την Ιερουσαλήμ», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ο Πανάγιος Τάφος, μαζί με το Δυτικό Τείχος και το Τέμενος Αλ-Άκσα παραμένουν κλειστά για το κοινό από τα τέλη Φεβρουαρίου 2026 λόγω του πολέμου.

Ο Ναός του Πανάγιου Τάφου αποτελεί σημαντικό κέντρο και σημείο αναφοράς της Χριστιανοσύνης. Η φύλαξή του μοιράζεται μεταξύ της Καθολικής, της Ελληνορθόδοξης και της Αρμενικής Αποστολικής Εκκλησίας.

