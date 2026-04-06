Αυτά είναι τα αυτοκίνητα που «σκοτώνουν» την μπαταρία μέσα σε χρόνο ρεκόρ

Η ανάπτυξη των τεχνολογιών έχει φέρει σημαντικές αλλαγές στην αυτοκίνηση, με μια από αυτές να σχετίζεται σε σημαντικό βαθμό με τους κινητήρες.

Τα τελευταία 10 χρόνια κατά κύριο λόγο η κατάσταση έχει αλλάξει σημαντικά αφού στην αγορά δεν βρίσκει κανείς πια μόνο βενζινοκίνητα ή πετρελαιοκίνητα οχήματα, άλλα μοντέλα που αξιοποιούν τον ηλεκτρισμό, είτε αμιγώς, είτε ως μέρος ενός κινητήριου σύνολο που συνδυάζει υβριδικά ένα ηλεκτρικό με ένα θερμικό μοτέρ.

Σε αυτής τα τεχνολογίας τα οχήματα, κομβικής σημασίας ρόλο επιτελεί η μπαταρία, η οποία ουσιαστικά παρέχει ενέργεια στο ηλεκτρικό μοτέρ. Σε αντίθεση όμως με αυτά που πιστεύει μεγάλη μερίδα των οδηγών, η μπαταρία αυτή προορίζεται αποκλειστικά για παροχή ενέργειας στο μοτέρ και όχι στα υπόλοιπα ηλεκτρικά συστήματα του αυτοκινήτου.

Εν ολίγοις, ανεξαρτήτως τύπου κινητήρα, είτε δηλαδή μιλάμε για συμβατικό, υβριδικό ή ηλεκτρικό όχημα, όλα τα αυτοκίνητα αυτοκίνητα διαθέτουν την κλασική μπαταρία 12V, της οποίας η χρήση είναι να τροφοδοτεί τα ηλεκτρονικά συστήματα, τα φώτα, τα συστήματα ασφαλείας, αλλά και τις βασικές λειτουργίες εκκίνησης.

Στην περίπτωση των ηλεκτρικών και υβριδικών αυτοκινήτων μάλιστα η σημασία της μπαταρίας αυτής είναι ακόμη μεγαλύτερη, καθώς είναι αυτή που ενεργοποιεί το σύστημα διαχείρισης της κύριας μπαταρίας υψηλής τάσης. Με απλά λόγια, αν η μικρή μπαταρία δεν λειτουργεί, το αυτοκίνητο δεν μπορεί να ξεκινήσει, ακόμα κι αν η μεγάλη μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.

Το παραπάνω μάλιστα δημιουργεί ένα έξτρα φόρτο στην μπαταρία 12V που την κάνει να χρησιμοποιεί περισσότερη ενέργεια. Σημειώνεται βέβαια στο ότι στα ηλεκτρικά και υβριδικά μοντέλα οι κατασκευαστές χρησιμοποιούν συχνά μικρότερες και ελαφρύτερες μπαταρίες 12V, καθώς οι απαιτήσεις εκκίνησης είναι χαμηλότερες, κάτι όμως που μπορεί να θεωρηθεί «δίκοπο μαχαίρι» αφού τις καθιστά πιο ευάλωτες σε αποφόρτιση.

Για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, η μπαταρία 12V φορτίζεται μέσω ενός μετατροπέα DC-DC που αντλεί ενέργεια από την κύρια μπαταρία. Όταν το όχημα είναι συνδεδεμένο σε φορτιστή, η φόρτιση συνεχίζεται κανονικά.

Το πρόβλημα προκύπτει όταν το αυτοκίνητο παραμένει ακινητοποιημένο για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς φόρτιση, καθώς τα ηλεκτρονικά συστήματα και οι συναγερμοί συνεχίζουν να καταναλώνουν ενέργεια, αδειάζοντας ουσιαστικά τη μπαταρία σε λίγες εβδομάδες.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στα υβριδικά, όπου η μπαταρία φορτίζεται τόσο από τον κινητήρα εσωτερικής καύσης όσο και από τα ηλεκτρικά συστήματα. Ωστόσο, σε περιπτώσεις συχνών, μικρών διαδρομών η ενέργεια που καταναλώνεται μπορεί να είναι περισσότερη από αυτή που αναπληρώνεται.

Στα σύγχρονα αυτοκίνητα, τα πρώτα σημάδια μιας εξασθενημένης μπαταρίας περιλαμβάνουν την αργή εκκίνηση των συστημάτων, τη δυσλειτουργία του συστήματος start-stop και φυσικά τη σχετική ειδοποίηση στο ταμπλό, ενώ σε πιο σοβαρές αποφορτίσεις, το όχημα μπορεί να μην ανταποκρίνεται καθόλου.

Όσον αφορά τη διάρκεια ζωής, το βασικότερο στοιχείο, ανεξαρτήτως τύπου κινητήρα, είναι η σωστή χρήση. Η παρατεταμένη ακινησία χωρίς κίνηση του οχήματος ώστε η μπαταρία να φορτίσει αποτελεί έναν από τους βασικούς «εχθρούς» της μπαταρίας, ενώ η συστηματική χρήση του αυτοκινήτου σε πολύ μικρές αποστάσεις επίσης μπορεί να επιβαρύνει σημαντικά τη λειτουργία της.