«Δεν είμαστε ντετέκτιβ»: To VOLT ζητά ανεξάρτητη έρευνα για τους ισχυρισμούς Δρουσιώτη - «Δεν τους υιοθετούμε» λέει η Ανδρομάχη Σοφοκλέους [ηχητικό]

Στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά» που μεταδίδεται από ραδιόφωνο του Πολίτη 107.6 και 97.6 μίλησε η συμπρόεδρος του VOLT Κύπρου Ανδρομάχη Σοφοκλέους, για την πολύκροτη υπόθεση «Σάντη».

Σε ερώτηση αν συμπαρασύρει το ΒΟΛΤ σε κατήφορο ή αν διαπιστώνετε εσωστρέφεια μετά τους ισχυρισμούς του Μακάριου Δρουσιώτη, η κα Σοφοκλέους ανέφερε πως δεν υπάρχει θέμα εσωστρέφειας, ακριβώς διότι οι εν λόγω ισχυρισμοί είναι αποτέλεσμα έρευνας του κ. Δρουσιώτη και εμείς ουδέποτε θεωρήσαμε ή ισχυριστήκαμε ότι μπορούσαμε να κάνουμε τους ντετέκτιβ, είτε να υιοθετήσουμε μια έρευνα που δεν κάναμε εμείς.

«Εμείς», υπέδειξε η κα Σοφοκλέους, από την πρώτη στιγμή, «είχαμε μια θεσμική τοποθέτηση, η οποία νομίζω θα ήταν μια τοποθέτηση που θα κάναμε ακόμη κι αν δεν ήταν ο Μακάριος Δρουσιώτης υποψήφιός μας». Σημείωσε δε πως, ζητούν ανεξάρτητη ερευνητική επιτροπή, γιατί αυτή η υπόθεση φαίνεται τόσο μεγάλη ή δυνητικά μπορεί να είναι τόσο μεγάλη. Πρόσθεσε πως «δυστυχώς υπάρχει ένα θέμα με την αξιοπιστία των θεσμών αυτή τη στιγμή, δεν μπορούμε να παίζουμε παιχνίδια με αυτό το θέμα».

Σε υπόδειξη ότι πέραν των θεσμών και της αξιοπιστίας τους, κρίνεται και η αξιοπιστία των αποκαλύψεων και των ισχυρισμών, η συμπρόεδρος του VOLT Κύπρου, διερωτήθηκε «πώς θα κριθεί η αξιοπιστία των αποκαλύψεων ή των όποιων ισχυρισμών αν δεν γίνει ανεξάρτητη διερεύνηση;» Πρόσθεσε πως «εμείς ζητούμε το κράτος και η Αστυνομία, να διαχειριστεί το θέμα, που αντιλαμβανόμαστε όλοι το κρίσιμο της στιγμής», και δυστυχώς σημείωσε, «δεν νομίζω ότι μπορεί να πει κάποιος ότι από τους χειρισμούς της Αστυνομίας ως σήμερα νιώθουμε ότι αυτό το πράγμα το χειρίζονται με διαφάνεια ή με τρόπο που να καλύπτει όλες τις δυνητικές πτυχές».

Σε ερώτηση αν το VOLT υιοθετεί τους εν λόγω ισχυρισμούς και εάν στηρίζει τον Μακάριο Δρουσιώτη ως υποψήφιος που είναι του κόμματος στις επερχόμενες εκλογές, η Ανδρομάχη Σοφοκλέους απάντησε πως «εμείς ως κόμμα ουδέποτε υιοθετήσαμε τους οποιουσδήποτε ισχυρισμούς». Σημείωσε ότι «για να έχουμε έναν υποψήφιο πάνω στο ψηφοδέλτιο μας σημαίνει ότι είναι ένα άτομο ο οποίος ήταν πηγή αποκαλύψεων που σήμερα θεωρούμε δεδομένα». Είναι, πρόσθεσε, «ένας άνθρωπος με την ιδιότητα του ερευνητικού δημοιογράφου και είναι η δουλειά του και εμείς δεν μπορούμε να γνωρίζουμε την έρευνα του, ούτε να υιοθετήσουμε την έρευνα του σε αυτό το στάδιο, αλλά ανήκει στο VOLT και είναι μέλος του».

Ακούστε την παρέμβαση της Ανδρομάχης Σοφοκλέους, στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6: