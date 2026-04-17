Αμετάβλητος σε 1,6% στις 31 Ιανουαρίου 2026 ο δείκτης ΜΕΧ

Αμετάβλητος σε 1,6% παρέμεινε στις 31 Ιανουαρίου 2026, σε σύγκριση με το τέλος Δεκεμβρίου 2025, o δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων (ΜΕΧ) του κυπριακού τραπεζικού τομέα, σύμφωνα με τη μεθοδολογία που εφαρμόζεται στον Πίνακα Κινδύνων της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ), δηλαδή συμπεριλαμβανομένων των δανείων και προκαταβολών προς Κεντρικές Τράπεζες και Πιστωτικά Ιδρύματα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, ο δείκτης κάλυψης των ΜΕΧ με προβλέψεις επισφάλειας μειώθηκε σε 62,2% στο τέλος Ιανουαρίου του 2026, σε σύγκριση με 62,3% στο τέλος Δεκεμβρίου του 2025.

Tο υπόλοιπο των συνολικών χορηγήσεων που έτυχαν αναδιάρθρωσης ανήλθε στο τέλος Ιανουαρίου του 2026 σε €0,8 δισ., εκ των οποίων δάνεια ύψους €0,3 δισ. εξακολουθούν να περιλαμβάνονται στις ΜΕΧ.

Πηγή: ΚΥΠΕ