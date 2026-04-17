Ανακατασκευή δρόμων αλά κυπριακά

Στην οδό Λοτούς στην Αγία Φύλα στη Λεμεσό γίνεται ασφαλτόστρωση του δρόμου. Όπως βλέπουμε στη φωτογραφία ένας συμπολίτης μας αποφάσισε να παρκάρει στη μέση του δρόμου σε διπλή κίτρινη γραμμή, ενώ γίνονταν τα έργα. Παρόλο που μετά από παράπονα πολιτών η Αστυνομία τον πήρε τηλέφωνο για να το μετακινήσει, από ότι μαθαίνουμε απάντησε ότι βρίσκεται εκτός Λεμεσού. Έτσι… η ασφαλτόστρωση ολοκληρώθηκε προσωρινά και τα συνεργεία θα πρέπει να επανέλθουν άλλη μέρα για να τελειώσουν τη «δουλειά». Για όσους απορούν, η Αστυνομία δεν μπορούσε να το μετακινήσει, ενώ επίσης μέχρι αργά το απόγευμα που γνωρίζουμε, δεν φρόντισε κάποιος έστω να επιβάλει το αντίστοιχο πρόστιμο. Όλα καλά, συνεχίζουμε!

Παζούρ.